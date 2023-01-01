Спалах гепатиту А на Вінниччині ліквідували

Спалах гепатиту А на Вінниччині ліквідували
На Вінниччині ліквідували спалах гепатиту A, однак поодинокі випадки захворювання медики виявлятимуть ще впродовж кількох місяців.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час підсумкової наради за результатами епідрозслідування спалаху вірусного гепатиту A на Вінниччині, який зафіксували в середині жовтня, повідомляє пресслужба МОЗ.

Загалом, з 16 жовтня по 7 грудня лабораторно підтверджено 333 випадки: 30 пацієнтів наразі проходять лікування, 267 – виписані.

Для локалізації поширення вірусного гепатиту A на Вінниччину доставили понад 2 тисячі доз вакцини для безоплатних щеплень. 669 медиків, зокрема, які працюють в стаціонарі, працівники екстреної медичної допомоги та фахівці громадського здоровʼя, залучені до ліквідації спалаху, отримали необхідні щеплення. Лікарі також пропонували вакцинуватися рідним та близьким пацієнтів з підтвердженим діагнозом. Такі щеплення отримала 151 людина із «кола контактних осіб».

«Спалах завершується: кількість як госпіталізованих, так і нових випадків, на Вінниччині зменшується, що підтверджує ефективність протиепідемічних заходів та відсутність постійного джерела інфікування. Однак через тривалий інкубаційний період (ред. – 14–28 днів) та можливий безсимптомний перебіг захворювання щонайменше протягом одного-двох місяців ми ще будемо реєструвати поодинокі випадки захворювання на гепатит А. Зараз медики виявляють «вторинні» випадки інфікування у сімейних вогнищах, тобто серед рідних та близьких пацієнтів, які не виявили бажання зробити щеплення проти гепатиту A під час безоплатної екстреної вакцинації кола контактних осіб», – зауважив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

31 жовтня в області оголосили надзвичайну ситуацію та застосували посилені протиепідемічні заходи, щоб локалізувати поширення вірусного гепатиту А. Зокрема, тимчасово обмежили продаж товарів домашнього виробництва на ринках, фахівці ЦКПХ почали додаткові перевірки на підприємствах, робота яких повʼязана з обслуговуванням населення та виготовленням і продажем харчових продуктів.

Під час перевірок фахівці встановили два фактори, які вказують на причини спалаху. Перший – безсимптомний перебіг захворювання серед працівників ринку та виробництва продуктів. Серед 3 864 обстежених, у 9 виявили антитіла до вірусу гепатиту А. Тобто, не підозрюючи про захворювання, вони могли інфікувати інших.

Щодо дослідження проб води: з 403 відібраних зразків з системи централізованого водопостачання, громадських водогонів, річок та стічних вод – вірусу гепатиту A не виявили. Однак, за мікробіологічними показниками майже у 30% проб зафіксували перевищення за бактеріологічними показниками. Це другий фактор. Тому було посилено дезінфекцію водопровідних мереж та продовжується робота щодо корегування технологічних регламентів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: лікарі, хвороба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку замерзлу заплаву річки Стир заполонили рибалки
Посилки «Укрпоштою» із Луцька в Луцьк їдуть через Львів
«Військові – це майбутня еліта», - командир гармати Максим Новицький
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Спалах гепатиту А на Вінниччині ліквідували
Сьогодні, 17:50
На Волині попрощалися з полеглим спецпризначенцем Іваном Деркачем
Сьогодні, 17:31
Погуляйко сказав, куди повідомляти про тендерні порушення на Волині
Сьогодні, 17:09
МОК допустив росіян і білорусів на Олімпіаду
Сьогодні, 16:50
У кожній школі задля безпеки з'являться поліцейські та металошукачі, – МВС
Сьогодні, 16:47
Схожі новини
На Волині на ГРВІ хворіють переважно діти, - лікарі На Волині на ГРВІ хворіють переважно діти, - лікарі
05 грудень, 18:55
У трьох областях можуть ввести карантин через COVID-19 У трьох областях можуть ввести карантин через COVID-19
30 листопад, 16:11
ВООЗ назвала самотність шкідливішою за ожиріння ВООЗ назвала самотність шкідливішою за ожиріння
16 листопад, 19:19
На Волині від коронавірусу помер 90-річний дідусь На Волині від коронавірусу помер 90-річний дідусь
14 листопад, 19:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Спалах гепатиту А на Вінниччині ліквідували
Сьогодні, 17:50
 0
На Волині попрощалися з полеглим спецпризначенцем Іваном Деркачем
Сьогодні, 17:31
 0
Погуляйко сказав, куди повідомляти про тендерні порушення на Волині
Сьогодні, 17:09
 0
МОК допустив росіян і білорусів на Олімпіаду
Сьогодні, 16:50
 0
У кожній школі задля безпеки з'являться поліцейські та металошукачі, – МВС
Сьогодні, 16:47
 0
Медіа
відео
1/8