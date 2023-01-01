Спалах гепатиту А на Вінниччині ліквідували

На Вінниччині ліквідували спалах гепатиту A, однакмедики виявлятимуть ще впродовж кількох місяців.Про це повідомив головний державний санітарний лікарпід час підсумкової наради за результатами епідрозслідування спалаху вірусного гепатиту A на Вінниччині, який зафіксували в середині жовтня, повідомляє пресслужба МОЗ.Загалом, з 16 жовтня по 7 грудня лабораторно підтверджено 333 випадки: 30 пацієнтів наразі проходять лікування, 267 – виписані.Для локалізації поширення вірусного гепатиту A на Вінниччину доставили понад 2 тисячі доз вакцини для безоплатних щеплень. 669 медиків, зокрема, які працюють в стаціонарі, працівники екстреної медичної допомоги та фахівці громадського здоровʼя, залучені до ліквідації спалаху, отримали необхідні щеплення. Лікарі також пропонували вакцинуватися рідним та близьким пацієнтів з підтвердженим діагнозом. Такі щеплення отримала 151 людина із «кола контактних осіб».«Спалах завершується: кількість як госпіталізованих, так і нових випадків, на Вінниччині зменшується, що підтверджує ефективність протиепідемічних заходів та відсутність постійного джерела інфікування. Однак через тривалий інкубаційний період (ред. – 14–28 днів) та можливий безсимптомний перебіг захворювання щонайменше протягом одного-двох місяців ми ще будемо реєструвати поодинокі випадки захворювання на гепатит А. Зараз медики виявляють «вторинні» випадки інфікування у сімейних вогнищах, тобто серед рідних та близьких пацієнтів, які не виявили бажання зробити щеплення проти гепатиту A під час безоплатної екстреної вакцинації кола контактних осіб», – зауважив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.31 жовтня в області оголосили надзвичайну ситуацію та застосували посилені протиепідемічні заходи, щоб локалізувати поширення вірусного гепатиту А. Зокрема, тимчасово обмежили продаж товарів домашнього виробництва на ринках, фахівці ЦКПХ почали додаткові перевірки на підприємствах, робота яких повʼязана з обслуговуванням населення та виготовленням і продажем харчових продуктів.Під час перевірок фахівці встановили два фактори, які вказують на причини спалаху. Перший – безсимптомний перебіг захворювання серед працівників ринку та виробництва продуктів. Серед 3 864 обстежених, у 9 виявили антитіла до вірусу гепатиту А. Тобто, не підозрюючи про захворювання, вони могли інфікувати інших.Щодо дослідження проб води: з 403 відібраних зразків з системи централізованого водопостачання, громадських водогонів, річок та стічних вод – вірусу гепатиту A не виявили. Однак, за мікробіологічними показниками майже у 30% проб зафіксували перевищення за бактеріологічними показниками. Це другий фактор. Тому було посилено дезінфекцію водопровідних мереж та продовжується робота щодо корегування технологічних регламентів.