На Волині попрощалися з полеглим спецпризначенцем Іваном Деркачем

У селі Велика Яблунька на Волині скорботний день – в останню земну дорогу провели 32-річного спецпризначенцяПід час виконання бойового завдання на Донеччині, захищаючи українську державу від навали рашистів, 2 грудня 2023 року мужній, повідомляє Маневицька громада.Достойний син України захищав український народ від підступного ворога з листопада минулого року. Клята війна обірвала ще одне життя, залишивши згорьованими від тяжкого болю батьків, сестру, племінницю. Не встиг відважний боєць створити сім’ю, не встиг дожити до перемоги України над окупантом.Учора, 7 грудня, жителі громади у пошані зустрічали Героя, який востаннє повертався додому. Сьогодні, 8 грудня, попрощатися з воїном до рідного дому зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати прийшли рідні, друзі, військовослужбовці, представники влади та місцеві жителі.Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Хресто-Воздвиженському храмі. Поховали військовослужбовця з усіма почестями під залпи почесної варти та Державний Гімн України.«Світлий, добрий спомин про молодого, чуйного, спокійного та щирого земляка назавжди залишиться у серцях та спогадах найрідніших людей, односельчан, побратимів та усіх хто знав його. Схиляємо голови в глибокій скорботі, висловлюємо щирі співчуття сім’ї полеглого бійця. Вічна слава та вічний спокій Українському Захиснику!» - зазначили у громаді.