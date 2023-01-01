Погуляйко сказав, куди повідомляти про тендерні порушення на Волині





Про це у фейсбуці повідомляє очільник ОВА Юрій Погуляйко.



За результатами засідань робочої групи «Прозорість та підзвітність» було вирішено, що Волинська ОВА за зверненнями та запитами громадськості звертатиметься до Держаудитслужби щодо перевірки тендерів. Мова про оголошені та такі, що вже відбулися, але мають ще діючі договори.



Зокрема, управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації проводитиме аналіз, формуватиме перелік і звертатиметься до Держаудит служби для реагування.



«Надсилати запити можна сюди:



Нагадаємо, на сесію Луцької міської ради



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