Погуляйко сказав, куди повідомляти про тендерні порушення на Волині
Сьогодні, 17:09
Аби проводити ефективний моніторинг закупівель, при Волинській ОВА діятиме електронна адреса, куди громадськість може надіслати запит на перевірку того чи іншого тендеру.
Про це у фейсбуці повідомляє очільник ОВА Юрій Погуляйко.
За результатами засідань робочої групи «Прозорість та підзвітність» було вирішено, що Волинська ОВА за зверненнями та запитами громадськості звертатиметься до Держаудитслужби щодо перевірки тендерів. Мова про оголошені та такі, що вже відбулися, але мають ще діючі договори.
Зокрема, управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації проводитиме аналіз, формуватиме перелік і звертатиметься до Держаудит служби для реагування.
«Надсилати запити можна сюди: [email protected]», - написав Погуляйко.
Нагадаємо, на сесію Луцької міської ради прийшли військові та громадські активісти, які протягом кількох останніх тижнів проводять акції протесту "Дрони замість бруківки".
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Про це у фейсбуці повідомляє очільник ОВА Юрій Погуляйко.
За результатами засідань робочої групи «Прозорість та підзвітність» було вирішено, що Волинська ОВА за зверненнями та запитами громадськості звертатиметься до Держаудитслужби щодо перевірки тендерів. Мова про оголошені та такі, що вже відбулися, але мають ще діючі договори.
Зокрема, управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації проводитиме аналіз, формуватиме перелік і звертатиметься до Держаудит служби для реагування.
«Надсилати запити можна сюди: [email protected]», - написав Погуляйко.
Нагадаємо, на сесію Луцької міської ради прийшли військові та громадські активісти, які протягом кількох останніх тижнів проводять акції протесту "Дрони замість бруківки".
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