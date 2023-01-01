У кожній школі задля безпеки з'являться поліцейські та металошукачі, – МВС

У кожній школі задля безпеки з'являться поліцейські та металошукачі, – МВС
Міністерство внутрішніх справ України планує впровадити комплекс заходів щодо формування безпечного освітнього середовища.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.

"Його основою має стати працівник поліції, який нестиме службу в навчальних закладах та відповідатиме за безпеку дітей. Фахівців відбиратимемо за конкурсом, вони пройдуть ретельну перевірку та медогляд. Далі - спеціалізоване навчання, щоб бути готовими до будь-яких викликів.

Відповідно пропускний режим теж потребує посилення. Тож у кожному навчальному закладі будуть металошукачі та рамки", - повідомив міністр.

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Зазначається, що скоро стартуватимуть із набором та відбором кандидатів. А поки що 70% закладів освіти обладнані тривожними кнопками та перебувають під захистом поліції охорони.

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Теги: школи, металошукачі, поліцейські
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