Поблизу Луцька провели в останню путь Героя Олександра Свінцицького

Поблизу Луцька провели в останню путь Героя Олександра Свінцицького
У Підгайцівській громаді поблизу Луцька сьогодні, 8 грудня, попрощалися із військовослужбовцем Олександром Свінцицьким.

Про це у фейсбуці інформує Підгайцівська тергромада.

Олександр народився і виріс у селі Хорлупи, навчався у місцевій школі та працював тут у колгоспі. Старший солдат, старший стрілець - оператор стрілецького взводу боронив Батьківщину на Запорізькому напрямку.
Поблизу Луцька провели в останню путь Героя Олександра Свінцицького

28 листопада, у віці 50 років зупинився життєвий шлях Героя, який не злякався навали безжального ворога та став до лав ЗСУ, щоб боронити Україну і всіх нас.

В останню дорогу захисника проводжали велелюдно та з усіма військовими почестями.
Поблизу Луцька провели в останню путь Героя Олександра Свінцицького

Жителі сіл Пальче та Хорлупи зустрічали кортеж захисника, схилившись на коліна.
Поблизу Луцька провели в останню путь Героя Олександра Свінцицького

Колона у супроводі військових, рідних, близьких, побратимів і всіх небайдужих жителів громади проводжала Захисника засніженими вулицями рідного села від дому до Свято - Василівського храму села Хорлупи, де відбувся чин похорону.
Поблизу Луцька провели в останню путь Героя Олександра Свінцицького
Поблизу Луцька провели в останню путь Героя Олександра Свінцицького
Поблизу Луцька провели в останню путь Героя Олександра Свінцицького
Поблизу Луцька провели в останню путь Героя Олександра Свінцицького
Поблизу Луцька провели в останню путь Героя Олександра Свінцицького
Поблизу Луцька провели в останню путь Героя Олександра Свінцицького

Поховали Героя на місцевому кладовищі села Хорлупи.
Поблизу Луцька провели в останню путь Героя Олександра Свінцицького

В нього залишилися дружина та брат.
Поблизу Луцька провели в останню путь Героя Олександра Свінцицького

«Низько схиляємо голови у скорботі. Хай душа загиблого воїна знайде вічний спокій… Вічна шана і слава Герою Олександру Свінцицькому», - зазначили у громаді.

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Теги: загиблі, війна
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