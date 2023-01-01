Поблизу Луцька провели в останню путь Героя Олександра Свінцицького
Сьогодні, 16:08
У Підгайцівській громаді поблизу Луцька сьогодні, 8 грудня, попрощалися із військовослужбовцем Олександром Свінцицьким.
Про це у фейсбуці інформує Підгайцівська тергромада.
Олександр народився і виріс у селі Хорлупи, навчався у місцевій школі та працював тут у колгоспі. Старший солдат, старший стрілець - оператор стрілецького взводу боронив Батьківщину на Запорізькому напрямку.
28 листопада, у віці 50 років зупинився життєвий шлях Героя, який не злякався навали безжального ворога та став до лав ЗСУ, щоб боронити Україну і всіх нас.
В останню дорогу захисника проводжали велелюдно та з усіма військовими почестями.
Жителі сіл Пальче та Хорлупи зустрічали кортеж захисника, схилившись на коліна.
Колона у супроводі військових, рідних, близьких, побратимів і всіх небайдужих жителів громади проводжала Захисника засніженими вулицями рідного села від дому до Свято - Василівського храму села Хорлупи, де відбувся чин похорону.
Поховали Героя на місцевому кладовищі села Хорлупи.
В нього залишилися дружина та брат.
«Низько схиляємо голови у скорботі. Хай душа загиблого воїна знайде вічний спокій… Вічна шана і слава Герою Олександру Свінцицькому», - зазначили у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці інформує Підгайцівська тергромада.
Олександр народився і виріс у селі Хорлупи, навчався у місцевій школі та працював тут у колгоспі. Старший солдат, старший стрілець - оператор стрілецького взводу боронив Батьківщину на Запорізькому напрямку.
28 листопада, у віці 50 років зупинився життєвий шлях Героя, який не злякався навали безжального ворога та став до лав ЗСУ, щоб боронити Україну і всіх нас.
В останню дорогу захисника проводжали велелюдно та з усіма військовими почестями.
Жителі сіл Пальче та Хорлупи зустрічали кортеж захисника, схилившись на коліна.
Колона у супроводі військових, рідних, близьких, побратимів і всіх небайдужих жителів громади проводжала Захисника засніженими вулицями рідного села від дому до Свято - Василівського храму села Хорлупи, де відбувся чин похорону.
Поховали Героя на місцевому кладовищі села Хорлупи.
В нього залишилися дружина та брат.
«Низько схиляємо голови у скорботі. Хай душа загиблого воїна знайде вічний спокій… Вічна шана і слава Герою Олександру Свінцицькому», - зазначили у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Поблизу Луцька провели в останню путь Героя Олександра Свінцицького
Сьогодні, 16:08
44 дні вважався зниклим безвісти: закликають присвоїти волинянину звання Герой України
Сьогодні, 15:52
У Луцьку замерзлу заплаву річки Стир заполонили рибалки
Сьогодні, 15:32