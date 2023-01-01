Поблизу Луцька провели в останню путь Героя Олександра Свінцицького

У Підгайцівській громаді поблизу Луцька сьогодні, 8 грудня, попрощалися із військовослужбовцемПро це у фейсбуці інформує Підгайцівська тергромада.Олександр народився і виріс у селі Хорлупи, навчався у місцевій школі та працював тут у колгоспі. Старший солдат, старший стрілець - оператор стрілецького взводу боронив Батьківщину на Запорізькому напрямку.28 листопада, у віці 50 років зупинився життєвий шлях Героя, який не злякався навали безжального ворога та став до лав ЗСУ, щоб боронити Україну і всіх нас.проводжали велелюдно та з усіма військовими почестями.Жителі сіл Пальче та Хорлупи зустрічали кортеж захисника, схилившись на коліна.Колона у супроводі військових, рідних, близьких, побратимів і всіх небайдужих жителів громади проводжала Захисника засніженими вулицями рідного села від дому до Свято - Василівського храму села Хорлупи, де відбувся чин похорону.Поховали Героя на місцевому кладовищі села Хорлупи.В нього залишилися дружина та брат.«Низько схиляємо голови у скорботі. Хай душа загиблого воїна знайде вічний спокій… Вічна шана і слава Герою Олександру Свінцицькому», - зазначили у громаді.