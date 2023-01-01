На Волині прощатимуться із Героєм Олександром Свінцицьким
Сьогодні, 12:16
Завтра, 8 грудня, в свою останню земну дорогу вирушить загиблий за Україну Герой з села Хорлупи Олександр Свінцицький.
Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.
Орієнтовно о 10:00 траурний кортеж прямуватиме від Волинського обласного бюро судово - медичної експертизи, що на вулиці Стефаника до села Хорлупи Підгайцівської громади.
Приблизно з 10:30 живим коридором зустрічатимуть кортеж Героя, який рухатиметься вулицями сіл Пальче (вул. Мирна, вул. Перемоги), Хорлупи (вул. Шлях, вул. Відродження, вул. Дубиська) до будинку захисника по вулиці Дубиська, де відбудеться молебень.
Далі пішою ходою траурний кортеж попрямує до Свято-Василівського храму села Хорлупи, де відбудеться чин похорону.
Поховають Героя на місцевому кладовищі села Хорлупи.
«Гідно зустрінемо та проведемо в останню путь нашого захисника. Вічна пам'ять і слава Герою», - закликають у громаді.
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Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.
Орієнтовно о 10:00 траурний кортеж прямуватиме від Волинського обласного бюро судово - медичної експертизи, що на вулиці Стефаника до села Хорлупи Підгайцівської громади.
Приблизно з 10:30 живим коридором зустрічатимуть кортеж Героя, який рухатиметься вулицями сіл Пальче (вул. Мирна, вул. Перемоги), Хорлупи (вул. Шлях, вул. Відродження, вул. Дубиська) до будинку захисника по вулиці Дубиська, де відбудеться молебень.
Далі пішою ходою траурний кортеж попрямує до Свято-Василівського храму села Хорлупи, де відбудеться чин похорону.
Поховають Героя на місцевому кладовищі села Хорлупи.
«Гідно зустрінемо та проведемо в останню путь нашого захисника. Вічна пам'ять і слава Герою», - закликають у громаді.
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