На фронті зупинилося серце волинянина Олександра Свінцицького

На фронті зупинилося серце волинянина Олександра Свінцицького
До Підгайцівської громади на Волині надійшла сумна звістка з фронту – обірвалося життя захисника Олександра Свінцицького.

Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.

Житель села Хорлупи Підгайцівської громади Свінцицький Олександр Васильович (1973 року народження) – старший солдат, старший стрілець - оператор стрілецького взводу. Він боронив Батьківщину на Запорізькому напрямку.

На фронті зупинилося серце волинянина Олександра Свінцицького


«Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким з приводу непоправної втрати військовослужбовця – Олександра Свінцицького. Низько схиляємо голови у скорботі. Хай душа загиблого воїна знайде вічний спокій…» - повідомили у громаді.


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Теги: загиблі, війна
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