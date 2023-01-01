На фронті зупинилося серце волинянина Олександра Свінцицького

Олександра Свінцицького.



Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.



Житель села Хорлупи Підгайцівської громади Свінцицький Олександр Васильович (1973 року народження) – старший солдат, старший стрілець - оператор стрілецького взводу. Він боронив Батьківщину на Запорізькому напрямку.







«Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким з приводу непоправної втрати військовослужбовця – Олександра Свінцицького. Низько схиляємо голови у скорботі. Хай душа загиблого воїна знайде вічний спокій…» - повідомили у громаді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Підгайцівської громади на Волині надійшла сумна звістка з фронту – обірвалося життя захисникаПро це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.Житель села Хорлупи Підгайцівської громади Свінцицький Олександр Васильович (1973 року народження) – старший солдат, старший стрілець - оператор стрілецького взводу. Він боронив Батьківщину на Запорізькому напрямку.«Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким з приводу непоправної втрати військовослужбовця – Олександра Свінцицького. Низько схиляємо голови у скорботі. Хай душа загиблого воїна знайде вічний спокій…» - повідомили у громаді.

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