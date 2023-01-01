На Дубнівській у Луцьку – аварія





Про це пише



За словами очевидців, у четвер, 30 листопада, в Луцьку на вулиці Дубнівській в обідню пору сталася дорожньо-транспортна пригода.



У секторі комунікації поліції Волині підтвердили факт ДТП.



«На вулиці Дубнівській зіткнулися «фольксваген» і лавета «Івеко». За попередньою інформацією, є травмовані. Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці та медики. Деталі згодом», - інформували у поліції Волині.



Нагадаємо, волинські патрульні склали протокол на водія, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду, пошкодивши своє та ще два авто.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці Дубнівській в обласному центрі Волині сьогодні, 30 листопада, трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це пише ВСН За словами очевидців, у четвер, 30 листопада, в Луцьку на вулиці Дубнівській в обідню пору сталася дорожньо-транспортна пригода.У секторі комунікації поліції Волині підтвердили факт ДТП.«На вулиці Дубнівській зіткнулися «фольксваген» і лавета «Івеко». За попередньою інформацією, є травмовані. Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці та медики. Деталі згодом», - інформували у поліції Волині.Нагадаємо, волинські патрульні, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду, пошкодивши своє та ще два авто.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію