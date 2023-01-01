На Дубнівській у Луцьку – аварія
Сьогодні, 16:46
На вулиці Дубнівській в обласному центрі Волині сьогодні, 30 листопада, трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це пише ВСН.
За словами очевидців, у четвер, 30 листопада, в Луцьку на вулиці Дубнівській в обідню пору сталася дорожньо-транспортна пригода.
У секторі комунікації поліції Волині підтвердили факт ДТП.
«На вулиці Дубнівській зіткнулися «фольксваген» і лавета «Івеко». За попередньою інформацією, є травмовані. Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці та медики. Деталі згодом», - інформували у поліції Волині.
Нагадаємо, волинські патрульні склали протокол на водія, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду, пошкодивши своє та ще два авто.
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Про це пише ВСН.
За словами очевидців, у четвер, 30 листопада, в Луцьку на вулиці Дубнівській в обідню пору сталася дорожньо-транспортна пригода.
У секторі комунікації поліції Волині підтвердили факт ДТП.
«На вулиці Дубнівській зіткнулися «фольксваген» і лавета «Івеко». За попередньою інформацією, є травмовані. Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці та медики. Деталі згодом», - інформували у поліції Волині.
Нагадаємо, волинські патрульні склали протокол на водія, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду, пошкодивши своє та ще два авто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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