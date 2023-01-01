На Дубнівській у Луцьку – аварія

На Дубнівській у Луцьку – аварія
На вулиці Дубнівській в обласному центрі Волині сьогодні, 30 листопада, трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це пише ВСН.

За словами очевидців, у четвер, 30 листопада, в Луцьку на вулиці Дубнівській в обідню пору сталася дорожньо-транспортна пригода.

У секторі комунікації поліції Волині підтвердили факт ДТП.

«На вулиці Дубнівській зіткнулися «фольксваген» і лавета «Івеко». За попередньою інформацією, є травмовані. Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці та медики. Деталі згодом», - інформували у поліції Волині.

Нагадаємо, волинські патрульні склали протокол на водія, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду, пошкодивши своє та ще два авто.

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Теги: ДТП, Луцьк
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