Аварія на Волині: зіткнулися три автівки

Волинські патрульні склали протокол на водія, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду, пошкодивши своє та ще два авто.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.Ввечері вчора, 28 листопада, інспектори отримали повідомлення про ДТП на автодорозі поблизу села Дачне. Коли вони прибули на місце, то виявили автопригоду за участі трьох авто.Поліцейські з’ясували, що керманич Toyota, виїжджаючи з узбіччя, не переконався, що це буде безпечним й не створить небезпеку іншим учасники дорожнього руху, та зіткнувся з авто марки Mercedes, яке рухалося головною дорогою. Внаслідок удару автомобіль Toyota виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з вантажівкою MAN.Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав. Патрульні склали на винуватця ДТП протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.Нагадаємо, на Волиніз деформованого автомобіля водія після ДТП.