У центрі Луцька встановили двометрову скульптуру

Олексія Золотарьова «Зерно».



Про це у фейсбуці повідомляє «Луцьк – приємне відкриття».



«Луцьк став осередком сучасного мистецтва. І сучасні мистецькі об’єкти, скульптури й інсталяції із залів музеїв і галерей поступово виходять на вулиці міста», - йдеться у повідомленні.



Зокрема на перехресті вулиць Лесі Українки і Кривий вал, у новому сквері, який тільки облаштовують, встановили скульптуру всесвітньо відомого українського митця Олексія Золотарьова «Зерно».



Це двометрова полірована скульптура з нержавіючої сталі, що символізує створення, зародження й збереження.



Нагадаємо, Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.



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