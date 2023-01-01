У центрі Луцька встановили двометрову скульптуру
Сьогодні, 15:55
У центральній частині Луцька встановили скульптуру всесвітньо відомого українського митця Олексія Золотарьова «Зерно».
Про це у фейсбуці повідомляє «Луцьк – приємне відкриття».
«Луцьк став осередком сучасного мистецтва. І сучасні мистецькі об’єкти, скульптури й інсталяції із залів музеїв і галерей поступово виходять на вулиці міста», - йдеться у повідомленні.
Зокрема на перехресті вулиць Лесі Українки і Кривий вал, у новому сквері, який тільки облаштовують, встановили скульптуру всесвітньо відомого українського митця Олексія Золотарьова «Зерно».
Це двометрова полірована скульптура з нержавіючої сталі, що символізує створення, зародження й збереження.
Нагадаємо, Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.
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Про це у фейсбуці повідомляє «Луцьк – приємне відкриття».
«Луцьк став осередком сучасного мистецтва. І сучасні мистецькі об’єкти, скульптури й інсталяції із залів музеїв і галерей поступово виходять на вулиці міста», - йдеться у повідомленні.
Зокрема на перехресті вулиць Лесі Українки і Кривий вал, у новому сквері, який тільки облаштовують, встановили скульптуру всесвітньо відомого українського митця Олексія Золотарьова «Зерно».
Це двометрова полірована скульптура з нержавіючої сталі, що символізує створення, зародження й збереження.
Нагадаємо, Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.
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