Волинянин виборов «бронзу» на чемпіонаті Європи зі стрільби

Олександр Колодій став бронзовим призером чемпіонату Європи з кульової стрільби.



Про це у фейсбуці повідомляє Центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». Волинь».



У німецькому місті Поінг триває чемпіонат Європи з кульової стрільби серед осіб з порушеннями слуху.



Олександр Колодій – Заслужений майстер спорту України, учасник XXIV Дефлімпійських ігор – вкотре продемонстрував свою майстерність та виборов третє місце на п’єдесталі.



Нагадаємо, волинянка Тетяна Коб стала чотирнадцятиразовою чемпіонкою України з боксу у ваговій категорії до 50 кілограмів.



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