Волинянин виборов «бронзу» на чемпіонаті Європи зі стрільби
Сьогодні, 15:36
Представник Волині Олександр Колодій став бронзовим призером чемпіонату Європи з кульової стрільби.
Про це у фейсбуці повідомляє Центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». Волинь».
У німецькому місті Поінг триває чемпіонат Європи з кульової стрільби серед осіб з порушеннями слуху.
Олександр Колодій – Заслужений майстер спорту України, учасник XXIV Дефлімпійських ігор – вкотре продемонстрував свою майстерність та виборов третє місце на п’єдесталі.
Нагадаємо, волинянка Тетяна Коб стала чотирнадцятиразовою чемпіонкою України з боксу у ваговій категорії до 50 кілограмів.
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Про це у фейсбуці повідомляє Центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». Волинь».
У німецькому місті Поінг триває чемпіонат Європи з кульової стрільби серед осіб з порушеннями слуху.
Олександр Колодій – Заслужений майстер спорту України, учасник XXIV Дефлімпійських ігор – вкотре продемонстрував свою майстерність та виборов третє місце на п’єдесталі.
Нагадаємо, волинянка Тетяна Коб стала чотирнадцятиразовою чемпіонкою України з боксу у ваговій категорії до 50 кілограмів.
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