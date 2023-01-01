Волинянин виборов «бронзу» на чемпіонаті Європи зі стрільби

Волинянин виборов «бронзу» на чемпіонаті Європи зі стрільби
Представник Волині Олександр Колодій став бронзовим призером чемпіонату Європи з кульової стрільби.

Про це у фейсбуці повідомляє Центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». Волинь».

У німецькому місті Поінг триває чемпіонат Європи з кульової стрільби серед осіб з порушеннями слуху.

Олександр Колодій – Заслужений майстер спорту України, учасник XXIV Дефлімпійських ігор – вкотре продемонстрував свою майстерність та виборов третє місце на п’єдесталі.
Волинянин виборов «бронзу» на чемпіонаті Європи зі стрільби

Нагадаємо, волинянка Тетяна Коб стала чотирнадцятиразовою чемпіонкою України з боксу у ваговій категорії до 50 кілограмів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: спорт, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Веганські, безглютенові солодощі луцького бренду GoodMood Food підкорюють Україну
«Важко перемкнути важіль з воїна та вбивці у чоловіка та батька»: досвід ветерана армії США
Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин виборов «бронзу» на чемпіонаті Європи зі стрільби
Сьогодні, 15:36
Обстріл Запоріжжя: 1 загибла, 4 поранених
Сьогодні, 15:20
На благодійному сольному концерті Сергія Скулинця збиратимуть гроші для ЗСУ
Сьогодні, 15:14
Луцькрада вирішила виділити у 2024-му на потреби армії 500 мільйонів
Сьогодні, 15:03
Дружини полеглих Героїв з Луцька писатимуть картини про власні історії кохання
Сьогодні, 14:49
Схожі новини
Лучани вибороли два «золота» на кубку України з пауерліфтингу Лучани вибороли два «золота» на кубку України з пауерліфтингу
27 листопад, 11:18
Волинянка стала першою в історії 14-разовою чемпіонкою України з боксу Волинянка стала першою в історії 14-разовою чемпіонкою України з боксу
26 листопад, 11:13
«Луцькі соколи» привезли 7 медалей з Чемпіонату України зі стрільби з лука. ФОТО «Луцькі соколи» привезли 7 медалей з Чемпіонату України зі стрільби з лука. ФОТО
21 листопад, 22:20
Сумоїст з Луцька переміг на чемпіонаті Європи Сумоїст з Луцька переміг на чемпіонаті Європи
17 листопад, 23:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин виборов «бронзу» на чемпіонаті Європи зі стрільби
Сьогодні, 15:36
 0
Обстріл Запоріжжя: 1 загибла, 4 поранених
Сьогодні, 15:20
 0
На благодійному сольному концерті Сергія Скулинця збиратимуть гроші для ЗСУ
Сьогодні, 15:14
 0
Луцькрада вирішила виділити у 2024-му на потреби армії 500 мільйонів
Сьогодні, 15:03
 0
Дружини полеглих Героїв з Луцька писатимуть картини про власні історії кохання
Сьогодні, 14:49
 0
Медіа
відео
1/8