На благодійному сольному концерті Сергія Скулинця збиратимуть гроші для ЗСУ
Сьогодні, 15:14
Вже завтра, 30 листопада, у Волинському академічному обласному музично-драматичному театрі відбудеться сольний концерт Заслуженого артиста естрадного мистецтва України Сергія Скулинця «Пісні народжені війною».
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів відомий волинський композитор та виконавець Сергій Скулинець.
Мета благодійного заходу - збір коштів на закупівлю теплого одягу для бійців 100-ої бригади тероборони Волині.
«Усі виручені кошти підуть на придбання теплого одягу нашим землякам – бійцям 100-ої бригади територіальної оборони, які боронять Україну у найгарячіших точках на передовій. Долучайтеся, вкладайтеся та ставайте зірковим спонсором нашої перемоги!», - наголошує виконавець, запрошуючи волинян на свій сольний концерт.
Початок концерту о 19:00.
Вхід – за донат для Збройних сил України.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів відомий волинський композитор та виконавець Сергій Скулинець.
Мета благодійного заходу - збір коштів на закупівлю теплого одягу для бійців 100-ої бригади тероборони Волині.
«Усі виручені кошти підуть на придбання теплого одягу нашим землякам – бійцям 100-ої бригади територіальної оборони, які боронять Україну у найгарячіших точках на передовій. Долучайтеся, вкладайтеся та ставайте зірковим спонсором нашої перемоги!», - наголошує виконавець, запрошуючи волинян на свій сольний концерт.
Початок концерту о 19:00.
Вхід – за донат для Збройних сил України.
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Сьогодні, 15:14