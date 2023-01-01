Луцькрада вирішила виділити у 2024-му на потреби армії 500 мільйонів

Депутати Луцької міськради сьогодні, 29 листопада, проголосували за рішення виділити наступного року на потреби Сил оборони не менше 500 мільйонів гривень.Про це в телеграмі повідомив міський голова«Сьогодні на сесії прийняли рішення про те, що наступного рокута велику частину вільних залишків спрямуємо на підтримку ЗСУ, зокрема, на придбання дронів, тепловізорів, старлінків, зарядних станці та всього іншого, що так потрібно нашим військовим», - заявив Поліщук.Він нагадав, що обранці громади також проголосували за те, що на будівництво ветеранського хабу буде виділено 50 млн грн і бюджету участі 4.5.0 в наступному році буде проведений двічі в розмірі 10 млн грн.Водночас військові та громадські активісти, які протягом кількох останніх тижнів"Дрони замість бруківки", вимагали, аби на потреби захисників із міського бюджету наступного року