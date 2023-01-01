Луцькрада вирішила виділити у 2024-му на потреби армії 500 мільйонів

Луцькрада вирішила виділити у 2024-му на потреби армії 500 мільйонів
Депутати Луцької міськради сьогодні, 29 листопада, проголосували за рішення виділити наступного року на потреби Сил оборони не менше 500 мільйонів гривень.

Про це в телеграмі повідомив міський голова Ігор Поліщук.

«Сьогодні на сесії прийняли рішення про те, що наступного року не менше 500 млн грн та велику частину вільних залишків спрямуємо на підтримку ЗСУ, зокрема, на придбання дронів, тепловізорів, старлінків, зарядних станці та всього іншого, що так потрібно нашим військовим», - заявив Поліщук.

Він нагадав, що обранці громади також проголосували за те, що на будівництво ветеранського хабу буде виділено 50 млн грн і бюджету участі 4.5.0 в наступному році буде проведений двічі в розмірі 10 млн грн.

Водночас військові та громадські активісти, які протягом кількох останніх тижнів проводять акції протесту "Дрони замість бруківки", вимагали, аби на потреби захисників із міського бюджету наступного року скерували щонайменше 1,5 мільярда гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: бюджет, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Веганські, безглютенові солодощі луцького бренду GoodMood Food підкорюють Україну
«Важко перемкнути важіль з воїна та вбивці у чоловіка та батька»: досвід ветерана армії США
Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обстріл Запоріжжя: 1 загибла, 4 поранених
Сьогодні, 15:20
На благодійному сольному концерті Сергія Скулинця збиратимуть гроші для ЗСУ
Сьогодні, 15:14
Луцькрада вирішила виділити у 2024-му на потреби армії 500 мільйонів
Сьогодні, 15:03
Дружини полеглих Героїв з Луцька писатимуть картини про власні історії кохання
Сьогодні, 14:49
У Луцьку готують «миколайчики» для діток із деокупованих міст
Сьогодні, 14:37
Схожі новини
Луцька мерія назвала переможців «Бюджету участі-2023» Луцька мерія назвала переможців «Бюджету участі-2023»
13 листопад, 17:53
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2» Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
31 жовтень, 14:25
Луцьк втратить 300 мільйонів, якщо заберуть військовий ПДФО Луцьк втратить 300 мільйонів, якщо заберуть військовий ПДФО
07 жовтень, 15:04
Нові тролейбуси, зміцнення кордону і ліки: на що Луцькрада хоче використати минулорічні 29 мільйонів Нові тролейбуси, зміцнення кордону і ліки: на що Луцькрада хоче використати минулорічні 29 мільйонів
21 лютий, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин виборов «бронзу» на чемпіонаті Європи зі стрільби
Сьогодні, 15:36
 0
Обстріл Запоріжжя: 1 загибла, 4 поранених
Сьогодні, 15:20
 0
На благодійному сольному концерті Сергія Скулинця збиратимуть гроші для ЗСУ
Сьогодні, 15:14
 0
Луцькрада вирішила виділити у 2024-му на потреби армії 500 мільйонів
Сьогодні, 15:03
 0
Дружини полеглих Героїв з Луцька писатимуть картини про власні історії кохання
Сьогодні, 14:49
 0
Медіа
відео
1/8