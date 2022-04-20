У Луцьку готують «миколайчики» для діток із деокупованих міст

У Луцьку готують «миколайчики» для діток із деокупованих міст
У Центрі позашкільної освіти в Луцьку збирають канцелярію та солодощі на подарунки для дітей зі звільнених Ізюму та Лиману.

Збір і упакування планують завершити до 1 грудня, щоб у День Святого Миколая передати подарунки дітям, пише Суспільне.

Як розповіла директорка центру Оксана Філіпчук, на Всеукраїнському форумі позашкільників до керівників навчальних закладів звернулась керівниця раніше окупованого, тепер звільненого міста Лиману. Вона говорила про те, що діти, які проживають на території Лиману, абсолютно позбавлені не лише навчального процесу, а й занять творчістю у позашкільних закладах.



"Діти займаються по будинках з вчителями. У них немає Інтернету та онлайн навчання. Дітям не вистачає елементарних речей, зокрема, і канцелярії", каже Оксана Філіпчук.
У Луцьку готують «миколайчики» для діток із деокупованих міст

11-річна Ангеліна Владиславюк, яка займається у гуртку "Маленькі патріоти", розповідає: канцтовари для подарунків збирала разом з друзями.

"Коли я побачила в мережі цю акцію, я захотіла до неї долучитися. Долучила до неї друзів, подруг, однокласниць, ми зібрались, знайшли в домі різні речі, якими ще можна користуватись. Якщо чогось не було, ми докупили, зібрали це все і принесли сюди", — говорить дівчина.
У Луцьку готують «миколайчики» для діток із деокупованих міст

Керівниця гуртка Алла Калиш теж долучилась до пакування подарунків. Каже, що головне кожну книжку підписати з любов'ю, щоб діти, які отримали ці подарунки відчули атмосферу свята.
У Луцьку готують «миколайчики» для діток із деокупованих міст

Подарунки повезуть мікроавтобусом і віддадуть військовим зі 100-ої бригади ТРО, які вручать пакунки особисто дітям, каже волонтер Валерій Філіпчук. Він раз у два тижні їздить до військових на Лиманський, Куп’янський напрямок, у міста Слов’янськ та Краматорськ.
У Луцьку готують «миколайчики» для діток із деокупованих міст

Відправляти вантаж з подарунками дітям Лиману та Ізюму волонтери планують 4 грудня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: свято, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Веганські, безглютенові солодощі луцького бренду GoodMood Food підкорюють Україну
«Важко перемкнути важіль з воїна та вбивці у чоловіка та батька»: досвід ветерана армії США
Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькрада вирішила виділити у 2024-му на потреби армії 500 мільйонів
Сьогодні, 15:03
Дружини полеглих Героїв з Луцька писатимуть картини про власні історії кохання
Сьогодні, 14:49
У Луцьку готують «миколайчики» для діток із деокупованих міст
Сьогодні, 14:37
Лучанин підпільно торгував бойовою зброєю
Сьогодні, 14:11
Визволяють зі снігових заметів: правоохоронці за пів дня допомогли десяткам водіїв на Волині
Сьогодні, 14:05
Схожі новини
У Ковелі не будуть встановлювати новорічну ялинку, - мер У Ковелі не будуть встановлювати новорічну ялинку, - мер
31 жовтень, 11:23
5 червня на Волині: гортаючи календар 5 червня на Волині: гортаючи календар
05 червень, 00:00
Легендарна зв'язкова УПА з Волині відсвяткувала 95-річчя Легендарна зв'язкова УПА з Волині відсвяткувала 95-річчя
20 квітень, 2022, 23:42
У Підгайцівській громаді запланували святкове дійство у день святого Миколая. ПРОГРАМА У Підгайцівській громаді запланували святкове дійство у день святого Миколая. ПРОГРАМА
14 грудень, 2021, 10:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин виборов «бронзу» на чемпіонаті Європи зі стрільби
Сьогодні, 15:36
 0
Обстріл Запоріжжя: 1 загибла, 4 поранених
Сьогодні, 15:20
 0
На благодійному сольному концерті Сергія Скулинця збиратимуть гроші для ЗСУ
Сьогодні, 15:14
 0
Луцькрада вирішила виділити у 2024-му на потреби армії 500 мільйонів
Сьогодні, 15:03
 0
Дружини полеглих Героїв з Луцька писатимуть картини про власні історії кохання
Сьогодні, 14:49
 0
Медіа
відео
1/8