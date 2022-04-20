У Луцьку готують «миколайчики» для діток із деокупованих міст





Збір і упакування планують завершити до 1 грудня, щоб у День Святого Миколая передати подарунки дітям, пише



Як розповіла директорка центру Оксана Філіпчук, на Всеукраїнському форумі позашкільників до керівників навчальних закладів звернулась керівниця раніше окупованого, тепер звільненого міста Лиману. Вона говорила про те, що діти, які проживають на території Лиману, абсолютно позбавлені не лише навчального процесу, а й занять творчістю у позашкільних закладах.







"Діти займаються по будинках з вчителями. У них немає Інтернету та онлайн навчання. Дітям не вистачає елементарних речей, зокрема, і канцелярії", каже Оксана Філіпчук.



11-річна Ангеліна Владиславюк, яка займається у гуртку "Маленькі патріоти", розповідає: канцтовари для подарунків збирала разом з друзями.



"Коли я побачила в мережі цю акцію, я захотіла до неї долучитися. Долучила до неї друзів, подруг, однокласниць, ми зібрались, знайшли в домі різні речі, якими ще можна користуватись. Якщо чогось не було, ми докупили, зібрали це все і принесли сюди", — говорить дівчина.



Керівниця гуртка Алла Калиш теж долучилась до пакування подарунків. Каже, що головне кожну книжку підписати з любов'ю, щоб діти, які отримали ці подарунки відчули атмосферу свята.



Подарунки повезуть мікроавтобусом і віддадуть військовим зі 100-ої бригади ТРО, які вручать пакунки особисто дітям, каже волонтер Валерій Філіпчук. Він раз у два тижні їздить до військових на Лиманський, Куп’янський напрямок, у міста Слов’янськ та Краматорськ.



Відправляти вантаж з подарунками дітям Лиману та Ізюму волонтери планують 4 грудня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Центрі позашкільної освіти в Луцьку збирають канцелярію та солодощі на подарунки для дітей зі звільнених Ізюму та Лиману.Збір і упакування планують завершити до 1 грудня, щоб упередати подарунки дітям, пише Суспільне Як розповіла директорка центру, на Всеукраїнському форумі позашкільників до керівників навчальних закладів звернулась керівниця раніше окупованого, тепер звільненого міста Лиману. Вона говорила про те, що діти, які проживають на території Лиману, абсолютно позбавлені не лише навчального процесу, а й занять творчістю у позашкільних закладах."Діти займаються по будинках з вчителями. У них немає Інтернету та онлайн навчання. Дітям не вистачає елементарних речей, зокрема, і канцелярії", каже Оксана Філіпчук.11-річна, яка займається у гуртку "Маленькі патріоти", розповідає: канцтовари для подарунків збирала разом з друзями."Коли я побачила в мережі цю акцію, я захотіла до неї долучитися. Долучила до неї друзів, подруг, однокласниць, ми зібрались, знайшли в домі різні речі, якими ще можна користуватись. Якщо чогось не було, ми докупили, зібрали це все і принесли сюди", — говорить дівчина.Керівниця гурткатеж долучилась до пакування подарунків. Каже, що головне кожну книжку підписати з любов'ю, щоб діти, які отримали ці подарунки відчули атмосферу свята.Подарунки повезуть мікроавтобусом і віддадуть військовим зі 100-ої бригади ТРО, які вручать пакунки особисто дітям, каже волонтер. Він раз у два тижні їздить до військових на Лиманський, Куп’янський напрямок, у міста Слов’янськ та Краматорськ.Відправляти вантаж з подарунками дітям Лиману та Ізюму волонтери планують 4 грудня.

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