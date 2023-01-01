Визволяють зі снігових заметів: правоохоронці за пів дня допомогли десяткам водіїв на Волині
Сьогодні, 14:05
Визволяють зі снігових заметів, допомагають відбуксирувати та завести транспортні засоби, регулюють рух під час роботи спецтехніки, - наряди груп реагування патрульної поліції, поліцейські офіцери громад та інші підрозділи по всій території Волині посилено працюють задля безпеки людей.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
"Лише за пів дня сьогодні вони допомогли десяткам водіїв у всіх районах області. Приємно, що керманичі згодом залишають подяки на лінію 102
Навіть у найвіддаленіших населених пунктах, де є поліцейські офіцери громад, люди не залишаться без допомоги правоохоронців. Також цілодобово працює лінія 102, куди можна звертатись по допомогу.
Рекомендуємо учасникам дорожнього руху: зважайте на погодні умови перш, ніж вирушати в дорогу, особливо на дальню відстань. Подбайте про все необхідне у транспортних засобах", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
"Лише за пів дня сьогодні вони допомогли десяткам водіїв у всіх районах області. Приємно, що керманичі згодом залишають подяки на лінію 102
Навіть у найвіддаленіших населених пунктах, де є поліцейські офіцери громад, люди не залишаться без допомоги правоохоронців. Також цілодобово працює лінія 102, куди можна звертатись по допомогу.
Рекомендуємо учасникам дорожнього руху: зважайте на погодні умови перш, ніж вирушати в дорогу, особливо на дальню відстань. Подбайте про все необхідне у транспортних засобах", - наголошують у поліції.
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