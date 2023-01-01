Пропонують посмертно присвоїти «Героя України» воїну з Волині
Сьогодні, 13:41
Президента Володимира Зеленського закликають посмертно присвоїти звання Герой України полеглому на війні волинянину Михайлу Боярчуку.
Про це йдеться у петиції на сайті глави держави.
Петицію зареєструвала дружина воїна Катерина Боярчук.
«Солдат, заступник командира бойової машини 14 окремої механізованої бригади імені Князя Романа Великого (А1008) захищав Батьківщину у лавах Збройних Сил України з вересня 2022 року. До останнього подиху залишився вірним своїм побратимам, своєму народу та своїй Батьківщині із честю та гідністю виконав свій обов'язок громадянина України, патріота, щодо захисту своєї держави», - зазначила Катерина Боярчук.
Загинув Михайло Боярчук в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України 10 листопада 2023 року в районі Куп’янська на Харківщині.
«Я пишаюся своїм чоловіком, він віддав своє життя, маючи ще стільки планів та нездійснених мрій, за нас із вами, за вільну Україну та мир. Боярчук Михайло Васильович – справжній Герой, який заслуговує на найвищу нагороду – Герой України (посмертно)», - йдеться у петиції.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у петиції на сайті глави держави.
Петицію зареєструвала дружина воїна Катерина Боярчук.
«Солдат, заступник командира бойової машини 14 окремої механізованої бригади імені Князя Романа Великого (А1008) захищав Батьківщину у лавах Збройних Сил України з вересня 2022 року. До останнього подиху залишився вірним своїм побратимам, своєму народу та своїй Батьківщині із честю та гідністю виконав свій обов'язок громадянина України, патріота, щодо захисту своєї держави», - зазначила Катерина Боярчук.
Загинув Михайло Боярчук в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України 10 листопада 2023 року в районі Куп’янська на Харківщині.
«Я пишаюся своїм чоловіком, він віддав своє життя, маючи ще стільки планів та нездійснених мрій, за нас із вами, за вільну Україну та мир. Боярчук Михайло Васильович – справжній Герой, який заслуговує на найвищу нагороду – Герой України (посмертно)», - йдеться у петиції.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Визволяють зі снігових заметів: правоохоронці за пів дня допомогли десяткам водіїв на Волині
Сьогодні, 14:05
У Луцьку перейменували ще три вулиці
Сьогодні, 13:50
Пропонують посмертно присвоїти «Героя України» воїну з Волині
Сьогодні, 13:41
У Луцьку не розминулися легковики
Сьогодні, 13:34
Для Луцька планують закупити 30 нових тролейбусів
Сьогодні, 13:20