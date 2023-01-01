Пропонують посмертно присвоїти «Героя України» воїну з Волині

Президентазакликають посмертно присвоїти звання Герой України полеглому на війні волинянинуПро це йдеться у петиції на сайті глави держави.Петицію зареєструвала дружина воїна«Солдат, заступник командира бойової машини 14 окремої механізованої бригади імені Князя Романа Великого (А1008) захищав Батьківщину у лавах Збройних Сил України з вересня 2022 року. До останнього подиху залишився вірним своїм побратимам, своєму народу та своїй Батьківщині із честю та гідністю виконав свій обов'язок громадянина України, патріота, щодо захисту своєї держави», - зазначила Катерина Боярчук.в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України 10 листопада 2023 року в районі Куп’янська на Харківщині.«Я пишаюся своїм чоловіком, він віддав своє життя, маючи ще стільки планів та нездійснених мрій, за нас із вами, за вільну Україну та мир. Боярчук Михайло Васильович – справжній Герой, який заслуговує на найвищу нагороду – Герой України (посмертно)», - йдеться у петиції.Підтримати петицію можна за цим