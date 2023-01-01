У Луцьку не розминулися легковики





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За словами очевидців, автопригода сталася сьогодні, 29 листопада, близько 11:00 на вулиці Глушець у Луцьку. На дорозі зіткнулися автомобілі марок «Пежо» та «Мерседес».



На місце аварії прибули правоохоронці та медики. Ділянку дороги, де сталася ДТП, загородили.



Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області, в аварії ніхто не постраждав. Водії вирішили розійтися за європротоколом.



Внаслідок ДТП рух транспорту трохи ускладнений.



Нагадаємо, на Волині рятувальники визволили з деформованого автомобіля водія після ДТП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці Глушець у Луцьку сьогодні, 29 листопада, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків.Про це пише Конкурент За словами очевидців, автопригода сталася сьогодні, 29 листопада, близько 11:00 на вулиці Глушець у Луцьку. На дорозі зіткнулися автомобілі марок «Пежо» та «Мерседес».На місце аварії прибули правоохоронці та медики. Ділянку дороги, де сталася ДТП, загородили.Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області, в аварії ніхто не постраждав. Водії вирішили розійтися за європротоколом.Внаслідок ДТП рух транспорту трохи ускладнений.Нагадаємо, на Волиніз деформованого автомобіля водія після ДТП.

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