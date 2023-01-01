У Луцьку не розминулися легковики

У Луцьку не розминулися легковики
На вулиці Глушець у Луцьку сьогодні, 29 листопада, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків.

Про це пише Конкурент.

За словами очевидців, автопригода сталася сьогодні, 29 листопада, близько 11:00 на вулиці Глушець у Луцьку. На дорозі зіткнулися автомобілі марок «Пежо» та «Мерседес».

На місце аварії прибули правоохоронці та медики. Ділянку дороги, де сталася ДТП, загородили.
У Луцьку не розминулися легковики

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області, в аварії ніхто не постраждав. Водії вирішили розійтися за європротоколом.

Внаслідок ДТП рух транспорту трохи ускладнений.

Нагадаємо, на Волині рятувальники визволили з деформованого автомобіля водія після ДТП.

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Теги: ДТП, Луцьк
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