У Луцьку не розминулися легковики
Сьогодні, 13:34
На вулиці Глушець у Луцьку сьогодні, 29 листопада, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків.
Про це пише Конкурент.
За словами очевидців, автопригода сталася сьогодні, 29 листопада, близько 11:00 на вулиці Глушець у Луцьку. На дорозі зіткнулися автомобілі марок «Пежо» та «Мерседес».
На місце аварії прибули правоохоронці та медики. Ділянку дороги, де сталася ДТП, загородили.
Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області, в аварії ніхто не постраждав. Водії вирішили розійтися за європротоколом.
Внаслідок ДТП рух транспорту трохи ускладнений.
Нагадаємо, на Волині рятувальники визволили з деформованого автомобіля водія після ДТП.
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Про це пише Конкурент.
За словами очевидців, автопригода сталася сьогодні, 29 листопада, близько 11:00 на вулиці Глушець у Луцьку. На дорозі зіткнулися автомобілі марок «Пежо» та «Мерседес».
На місце аварії прибули правоохоронці та медики. Ділянку дороги, де сталася ДТП, загородили.
Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області, в аварії ніхто не постраждав. Водії вирішили розійтися за європротоколом.
Внаслідок ДТП рух транспорту трохи ускладнений.
Нагадаємо, на Волині рятувальники визволили з деформованого автомобіля водія після ДТП.
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