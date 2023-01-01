На Волині - ДТП за участю вантажівки та легковика, постраждав чоловік

На Волині - ДТП за участю вантажівки та легковика, постраждав чоловік
На Волині рятувальники визволили з деформованого автомобіля водія після ДТП.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.

Подія трапилась сьогодні, 28 листопада, ввечері — на вулиці Львівській у м.Горохові зіткнулися вантажівка та легковий автомобіль.

Водія легковика рятувальники визволили з деформованого транспортного засобу за допомогою спеціального обладнання та передали медикам. Чоловік госпіталізований у міську лікарню.

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Теги: ДСНС, рятувальники, Волинь, дтп
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