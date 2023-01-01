На Волині - ДТП за участю вантажівки та легковика, постраждав чоловік





Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.



Подія трапилась сьогодні, 28 листопада, ввечері — на вулиці Львівській у м.Горохові зіткнулися вантажівка та легковий автомобіль.



Водія легковика рятувальники визволили з деформованого транспортного засобу за допомогою спеціального обладнання та передали медикам. Чоловік госпіталізований у міську лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рятувальники визволили з деформованого автомобіля водія після ДТП.Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.Подія трапилась сьогодні, 28 листопада, ввечері — на вулиці Львівській у м.Горохові зіткнулися вантажівка та легковий автомобіль.Водія легковика рятувальники визволили з деформованого транспортного засобу за допомогою спеціального обладнання та передали медикам. Чоловік госпіталізований у міську лікарню.

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