На Волині - ДТП за участю вантажівки та легковика, постраждав чоловік
Сьогодні, 22:17
На Волині рятувальники визволили з деформованого автомобіля водія після ДТП.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Подія трапилась сьогодні, 28 листопада, ввечері — на вулиці Львівській у м.Горохові зіткнулися вантажівка та легковий автомобіль.
Водія легковика рятувальники визволили з деформованого транспортного засобу за допомогою спеціального обладнання та передали медикам. Чоловік госпіталізований у міську лікарню.
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Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Подія трапилась сьогодні, 28 листопада, ввечері — на вулиці Львівській у м.Горохові зіткнулися вантажівка та легковий автомобіль.
Водія легковика рятувальники визволили з деформованого транспортного засобу за допомогою спеціального обладнання та передали медикам. Чоловік госпіталізований у міську лікарню.
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