Вніс заставу: підозрюваному в хабарництві депутату Волиньради продовжили запобіжний захід

Валентину Кошельнику, якого 12 вересня затримали під час одержання хабаря у сумі 35 тисяч доларів США, продовжили запобіжний захід у вигляді застави до 7 січня 2024 року.



Повторне засідання відбулося в місті Києві у листопаді, передає



Як сказано в ухвалі Вищого антикорупційного суду, впродовж двох місяців 56-річний депутат повинен прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою, і не відлучатися з Волинської області.



В ухвалі суду також зазначили, що за три дні після обрання запобіжного заходу, 18 вересня, Валентин Кошельник вийшов з-під варти, внісши 900 тисяч гривень застави.

Деталі повторного розгляду справи Валентина Кошельника



Під час розгляду продовження дії запобіжного заходу у суді адвокат Валентина Кошельника просив скасувати для Кошельника обов'язок не відлучатися з Волині без дозволу.



Захисник наголошував, що депутат Волиньради обіймає посаду селекціонера футбольного клубу "Карпати" і йому потрібно постійно їздити Україною. Натомість слідчий суддя зазначив, що підозрюваний може переховуватися від слідства, бо під час дії воєнного стану 15 разів виїжджав за межі України.



Також, на думку слідчого судді, депутат Волинської облради може використати свої зв`язки серед посадовців та правоохоронців для впливу на свідків, аби вони змінили показання або відмовилися від них.



Також суд врахував "високий рівень підготовки та конспіративності дій підозрюваного", — йдеться в ухвалі.



Що відомо про затримання Валентина Кошельника



Зранку 13 вересня Володимирський міський голова Ігор Пальонка у відеозверненні повідомив, що в міськраді та в нього вдома провели обшуки. Згодом правоохоронці повідомили, що це відбулося у рамках провадження про отримання хабаря.



Цього ж дня під час одержання від підприємця 35 тисяч доларів США затримали депутата обласної ради Валентина Кошельника. Це відбулося під час баскетбольного матчу на місцевому стадіоні. Його підозрюють у зловживанні впливом.



У разі доведення вини за ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу України депутату загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.



15 вересня Вищий антикорупційний суд арештував депутата на 60 діб і призначив заставу у розмірі 900 тисяч гривень.



1 листопада слідчі Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої прокуратури завершили розслідування за підозрою депутата Волинської обласної ради Валентина Кошельника у хабарництві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутату Волинської обласної ради, якого 12 вересня затримали під час одержання хабаря у сумі 35 тисяч доларів США, продовжили запобіжний захід у вигляді застави до 7 січня 2024 року.Повторне засідання відбулося в місті Києві у листопаді, передає Суспільне Як сказано в ухвалі Вищого антикорупційного суду, впродовж двох місяців 56-річний депутат повинен прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою, і не відлучатися з Волинської області.В ухвалі суду також зазначили, що за три дні після обрання запобіжного заходу, 18 вересня, Валентин Кошельник вийшов з-під варти, внісши 900 тисяч гривень застави.Деталі повторного розгляду справи Валентина КошельникаПід час розгляду продовження дії запобіжного заходу у суді адвокат Валентина Кошельника просив скасувати для Кошельника обов'язок не відлучатися з Волині без дозволу.Захисник наголошував, що депутат Волиньради обіймає посаду селекціонера футбольного клубу "Карпати" і йому потрібно постійно їздити Україною. Натомість слідчий суддя зазначив, що підозрюваний може переховуватися від слідства, бо під час дії воєнного стану 15 разів виїжджав за межі України.Також, на думку слідчого судді, депутат Волинської облради може використати свої зв`язки серед посадовців та правоохоронців для впливу на свідків, аби вони змінили показання або відмовилися від них.Також суд врахував "високий рівень підготовки та конспіративності дій підозрюваного", — йдеться в ухвалі.Зранку 13 вересня Володимирський міський голова Ігор Пальонка у відеозверненні повідомив, що в міськраді та в нього вдома провели обшуки. Згодом правоохоронці повідомили, що це відбулося у рамках провадження про отримання хабаря.Цього ж дня під час одержання від підприємця 35 тисяч доларів США затримали депутата обласної ради Валентина Кошельника. Це відбулося під час баскетбольного матчу на місцевому стадіоні. Його підозрюють у зловживанні впливом.У разі доведення вини за ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу України депутату загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.15 вересня Вищий антикорупційний суд арештував депутата на 60 діб і призначив заставу у розмірі 900 тисяч гривень.1 листопада слідчі Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої прокуратури завершили розслідування за підозрою депутата Волинської обласної ради Валентина Кошельника у хабарництві.

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