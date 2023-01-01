Лікарю-гінекологу з Луцька втретє оголосили вирок за сутенерство

Василю Стефанюку. Медика втретє судили за сутенерство.



Суд визнав лікаря винним за ч.2 ст. 303 Кримінального кодексу України і призначивши йому покарання у вигляді позбавлення волі на п'ять років і три місяці.



Як розповіла Наталія Мурахевич, цього разу чоловіка судили за те, що він упродовж листопада минулого року по січень цього року забезпечував проституцією чотирьох жінок. Слідчі встановили більше 10 таких епізодів.



Як минув суд і що кажуть в прокуратурі



Перед оголошенням вироку обвинуваченому надали останнє слово. Він сказав, що кається і просить мінімальний термін. Максимальне покарання за статтею, в якій його обвинувачують, передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.



Лікарю-гінекологу з Луцька оголосили третій вирок



Під час оголошення вироку суддя Алла Полюшко зазначила, що раніше накладений арешт на майно Василя Стефанюка буде знято. До набрання чинності вироку лікар має перебувати під домашнім арештом.



"Цей вирок, який постановлено сьогодні – уже врахував за сукупністю покарання і вже це покарання йому оголосили. Це остаточне призначення йому покарання за всі злочини, які він чинив із цього приводу", — сказала речниця прокуратури Наталія Мурахевич.



Обвинувачений прокоментувати ситуацію Суспільному відмовився. Вирок набуває законної сили через 30 днів — після строку подання апеляції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 листопада у Луцькому міськрайонному суді оголосили вирок лікарю-гінекологу. Медика втретє судили за сутенерство.Суд визнав лікаря винним за ч.2 ст. 303 Кримінального кодексу України і призначивши йому покарання у вигляді позбавлення волі на п'ять років і три місяці.Як розповіла Суспільному речниця обласної прокуратури, цього разу чоловіка судили за те, що він упродовж листопада минулого року по січень цього року забезпечував проституцією чотирьох жінок. Слідчі встановили більше 10 таких епізодів.Перед оголошенням вироку обвинуваченому надали останнє слово. Він сказав, що кається і просить мінімальний термін. Максимальне покарання за статтею, в якій його обвинувачують, передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.Під час оголошення вироку суддязазначила, що раніше накладений арешт на майно Василя Стефанюка буде знято. До набрання чинності вироку лікар має перебувати під домашнім арештом."Цей вирок, який постановлено сьогодні – уже врахував за сукупністю покарання і вже це покарання йому оголосили. Це остаточне призначення йому покарання за всі злочини, які він чинив із цього приводу", — сказала речниця прокуратури Наталія Мурахевич.Обвинувачений прокоментувати ситуацію Суспільному відмовився. Вирок набуває законної сили через 30 днів — після строку подання апеляції.

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