Дефіцит в енергосистемі: за якої температури чекати відключення світла

Дефіцит в енергосистемі: за якої температури чекати відключення світла
Дефіцит в українській енергосистемі може призвести до обмеження електроспоживання в пікові години, якщо температура повітря впаде до 8 градусів морозу і нижче.

Про це повідомив на брифінгу у Media Center Ukraine – Ukrinform директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

При -8 і нижче, за оцінками і розрахунками Центру досліджень енергетики, не буде чим перекривати цей дефіцит. На жаль, європейська енергосистема має певні обмеження в перетинах з українською. Тому в якийсь момент настане час, коли доведеться обмежувати споживання в пікові години. Тобто між 8 та 10 ранку або 17 та 20-21 вечора”,– пояснив він.

Олександр Харченко додав, що всі можливі великі споживачі, які можна було відправити на ремонти в зимовий період, відправились на ремонти, а всі, хто міг обмежити своє споживання по максимуму, роблять це.

Однак, за його словами, наразі ми дуже близькі до тієї лінії, де, можливо, доведеться обмежувати споживачів.

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Теги: світло, відключення
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