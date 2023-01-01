Снігом позасипало вулиці Луцька: спецтехніка виїхала на дороги
28 листопад, 23:05
У Луцьку сьогодні, 28 листопада, надвечір сніг засипав вулиці. Дороги розчищають 7 снігоочисних автомобілів з посипальними приладами, 6 тракторів з посипальними приладами по тротуарах та 1 потужний трактор в селах громади.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
За його словами, техніка працюватиме протягом усієї ночі та зранку.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
За його словами, техніка працюватиме протягом усієї ночі та зранку.
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