Снігом позасипало вулиці Луцька: спецтехніка виїхала на дороги

Снігом позасипало вулиці Луцька: спецтехніка виїхала на дороги
У Луцьку сьогодні, 28 листопада, надвечір сніг засипав вулиці. Дороги розчищають 7 снігоочисних автомобілів з посипальними приладами, 6 тракторів з посипальними приладами по тротуарах та 1 потужний трактор в селах громади.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

За його словами, техніка працюватиме протягом усієї ночі та зранку.




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Теги: Сніг, прибирання снігу у Луцьку
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