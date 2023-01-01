Снігом позасипало вулиці Луцька: спецтехніка виїхала на дороги





Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



За його словами, техніка працюватиме протягом усієї ночі та зранку.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сьогодні, 28 листопада, надвечір сніг засипав вулиці. Дороги розчищають 7 снігоочисних автомобілів з посипальними приладами, 6 тракторів з посипальними приладами по тротуарах та 1 потужний трактор в селах громади.Про це повідомив Луцький міський головаЗа його словами, техніка працюватиме протягом усієї ночі та зранку.

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