29 листопада на Волині: гортаючи календар

29 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує журналістка Любов Максимчук.

За православним календарем 29 листопада іменини відзначають Данило, Денис, Іван, Микола, Парамон, Сергій, Федір.

Вітаємо всіх, хто народився цього дня і зичимо здоров'я, добробуту і злагоди в родині, любові до ближнього та усіляких гараздів.

29 листопада 2003 року – помер колишній міський голова Луцька Іван Фурів.

29 листопада 2010 року – засудили ексдепутатку Луцької міської ради Тетяну Семенюк.

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Теги: календар, свята, дні народження
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