Лідер гурту «Скай» Олег Собчук розлучається з дружиною

Олег Собчук розлучається з дружиною Марією після 20 років шлюбу.



Про це в Instagram повідомила сама Марія. Зокрема, вона натякнула, що причиною такого рішення стало те, що між ними були токсичні стосунки. Якщо ж раніше лише вона з цим стикалася, то тепер їхні діти почали від цього страждати, передає



“20 років стажу моїх токсичних стосунків. Дякую менталочці, що вона в мене така сильна. На жаль, зараз це проєктується на дітей”, – написала Марія.



Згодом жінка показала листування з Олегом Собчуком. Слова, які пише музикант колишній дружині, просто шокують. Він називає її “невдячним створінням”, погрожує, що забере квартиру.



“Ось так реагує аб’юзер, коли ти починаєш говорити правду про нього. Вперше за 20 років! Зараз я щаслива і пишаюся собою! Нікому більше не дозволю так із собою поводитися. Ця жінка на фото намагається прийти до себе, любити себе, а не чекати підтвердження, що я заслуговую на любов і добро”, – прокоментувала Марія.



Зазначимо, Олег Собчук і його дружина Марія перебували у шлюбі 20 років. Разом вони виховують двох дітей – доньку Тетяну (2003 рік) та сина Арсена (2009 рік). Музикант раніше й не раз розповідав про кризи в його шлюбі і про те, що був на межі розлучення. Однак раніше парі вдавалося впоратися з проблемами.



“Авто не купляю тобі через твій язик і обзивання мене пустишкою. Будеш продовжувати – лишишся без квартири. Роздерибанимо майно і все. Мені це вигідніше навіть. Я теж свої права знаю, це не залякування. Ноут планую купити, але по твоєму відношенню – вже не факт. Ти список хорошого, що я зробив, хоч раз склала? Невдячне створіння…Немає ані бажання, ані часу везти з тобою ці суперечки. По тобі все ясно давно. Доказувати нічого я тобі не збираюся, треба швидше розлучитися”, – писав Олег Собчук.



Марія Собчук вже прокоментувала такі слова колишнього чоловіка в її бік. Колишня дружина артиста зазначила, що саме так відреагував “аб’юзер”, коли вона вперше почала розповідати правду про те, що відбувалося в їхньому шлюбі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лідер гурту “Скай”, відомий український співакрозлучається з дружиноюпісля 20 років шлюбу.Про це в Instagram повідомила сама Марія. Зокрема, вона натякнула, що причиною такого рішення стало те, що між ними були токсичні стосунки. Якщо ж раніше лише вона з цим стикалася, то тепер їхні діти почали від цього страждати, передає ТСН “20 років стажу моїх токсичних стосунків. Дякую менталочці, що вона в мене така сильна. На жаль, зараз це проєктується на дітей”, – написала Марія.Згодом жінка показала листування з Олегом Собчуком. Слова, які пише музикант колишній дружині, просто шокують. Він називає її “невдячним створінням”, погрожує, що забере квартиру.“Ось так реагує аб’юзер, коли ти починаєш говорити правду про нього. Вперше за 20 років! Зараз я щаслива і пишаюся собою! Нікому більше не дозволю так із собою поводитися. Ця жінка на фото намагається прийти до себе, любити себе, а не чекати підтвердження, що я заслуговую на любов і добро”, – прокоментувала Марія.Зазначимо, Олег Собчук і його дружина Марія перебували у шлюбі 20 років. Разом вони виховують двох дітей – доньку(2003 рік) та сина(2009 рік). Музикант раніше й не раз розповідав про кризи в його шлюбі і про те, що був на межі розлучення. Однак раніше парі вдавалося впоратися з проблемами.“Авто не купляю тобі через твій язик і обзивання мене пустишкою. Будеш продовжувати – лишишся без квартири. Роздерибанимо майно і все. Мені це вигідніше навіть. Я теж свої права знаю, це не залякування. Ноут планую купити, але по твоєму відношенню – вже не факт. Ти список хорошого, що я зробив, хоч раз склала? Невдячне створіння…Немає ані бажання, ані часу везти з тобою ці суперечки. По тобі все ясно давно. Доказувати нічого я тобі не збираюся, треба швидше розлучитися”, – писав Олег Собчук.Марія Собчук вже прокоментувала такі слова колишнього чоловіка в її бік. Колишня дружина артиста зазначила, що саме так відреагував “аб’юзер”, коли вона вперше почала розповідати правду про те, що відбувалося в їхньому шлюбі.

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