У Волинському центрі служби крові щодня здають кров до сотні людей

У Волинському центрі служби крові щодня здають кров до сотні людей
До сотні людей щодня здають кров у Волинському обласному центрі служби крові. Кров з негативним резус-фактором є дефіцитною.

Обласний центр служби крові заготовляє цільну кров, плазму та тромбоцитну масу й роздає компоненти крові у всі медзаклади Волині, розповів Суспільному керівник Юрій Кременець.

Лікарка Любов Максимюк каже: здавати кров можна з 18-ти років до 60-ти, якщо немає інфекційних та хронічних захворювань. Щоб людина не хворіла гепатитом Б, С, туберкульозом, не мала онкозахворювань, судинно-серцеві захворювання та шлунково-кишкові захворювання, говорить лікарка.

Під час забору крові в донорів беруть аналізи на інфекційні хвороби: СНІД, сифіліс і гепатити, каже медична сестра Олена Левандовська. Якщо все добре, далі стандартна процедура — забір крові у донора 450 мл.

Студенту Олександру Мітіну 20 років. Він здає кров на плазму вшосте. Каже, що спочатку було страшно, а зараз вже звик.

"Постійно потрібно кров для наших військових, тому я їх таким чином їх підтримую", — говорить хлопець.

Василь Бутрин має третю групу крові з негативним резус-фактором. Цього року вже вчетверте її здає. Каже, що коли є потреба у його крові, то йому телефонують, а він завжди приходить.

Усім медзакладам області кров з обласного центру крові надають безплатно. Перевага надається лікарням, де перебувають військові, говорить Юрій Кременець.

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Теги: кров, донори
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