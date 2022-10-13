У Волинському центрі служби крові щодня здають кров до сотні людей
Сьогодні, 05:15
До сотні людей щодня здають кров у Волинському обласному центрі служби крові. Кров з негативним резус-фактором є дефіцитною.
Обласний центр служби крові заготовляє цільну кров, плазму та тромбоцитну масу й роздає компоненти крові у всі медзаклади Волині, розповів Суспільному керівник Юрій Кременець.
Лікарка Любов Максимюк каже: здавати кров можна з 18-ти років до 60-ти, якщо немає інфекційних та хронічних захворювань. Щоб людина не хворіла гепатитом Б, С, туберкульозом, не мала онкозахворювань, судинно-серцеві захворювання та шлунково-кишкові захворювання, говорить лікарка.
Під час забору крові в донорів беруть аналізи на інфекційні хвороби: СНІД, сифіліс і гепатити, каже медична сестра Олена Левандовська. Якщо все добре, далі стандартна процедура — забір крові у донора 450 мл.
Студенту Олександру Мітіну 20 років. Він здає кров на плазму вшосте. Каже, що спочатку було страшно, а зараз вже звик.
"Постійно потрібно кров для наших військових, тому я їх таким чином їх підтримую", — говорить хлопець.
Василь Бутрин має третю групу крові з негативним резус-фактором. Цього року вже вчетверте її здає. Каже, що коли є потреба у його крові, то йому телефонують, а він завжди приходить.
Усім медзакладам області кров з обласного центру крові надають безплатно. Перевага надається лікарням, де перебувають військові, говорить Юрій Кременець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Обласний центр служби крові заготовляє цільну кров, плазму та тромбоцитну масу й роздає компоненти крові у всі медзаклади Волині, розповів Суспільному керівник Юрій Кременець.
Лікарка Любов Максимюк каже: здавати кров можна з 18-ти років до 60-ти, якщо немає інфекційних та хронічних захворювань. Щоб людина не хворіла гепатитом Б, С, туберкульозом, не мала онкозахворювань, судинно-серцеві захворювання та шлунково-кишкові захворювання, говорить лікарка.
Під час забору крові в донорів беруть аналізи на інфекційні хвороби: СНІД, сифіліс і гепатити, каже медична сестра Олена Левандовська. Якщо все добре, далі стандартна процедура — забір крові у донора 450 мл.
Студенту Олександру Мітіну 20 років. Він здає кров на плазму вшосте. Каже, що спочатку було страшно, а зараз вже звик.
"Постійно потрібно кров для наших військових, тому я їх таким чином їх підтримую", — говорить хлопець.
Василь Бутрин має третю групу крові з негативним резус-фактором. Цього року вже вчетверте її здає. Каже, що коли є потреба у його крові, то йому телефонують, а він завжди приходить.
Усім медзакладам області кров з обласного центру крові надають безплатно. Перевага надається лікарням, де перебувають військові, говорить Юрій Кременець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Волинському центрі служби крові щодня здають кров до сотні людей
Сьогодні, 05:15
Politico назвало Зеленського «мрійником року»
Сьогодні, 03:01
Лідер гурту «Скай» Олег Собчук розлучається з дружиною
Сьогодні, 01:35
29 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині студент отримав повістку та відмовився від мобілізації: як його покарали
28 листопад, 23:49