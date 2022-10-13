У Волинському центрі служби крові щодня здають кров до сотні людей





Обласний центр служби крові заготовляє цільну кров, плазму та тромбоцитну масу й роздає компоненти крові у всі медзаклади Волині, розповів Юрій Кременець.



Лікарка Любов Максимюк каже: здавати кров можна з 18-ти років до 60-ти, якщо немає інфекційних та хронічних захворювань. Щоб людина не хворіла гепатитом Б, С, туберкульозом, не мала онкозахворювань, судинно-серцеві захворювання та шлунково-кишкові захворювання, говорить лікарка.



Під час забору крові в донорів беруть аналізи на інфекційні хвороби: СНІД, сифіліс і гепатити, каже медична сестра Олена Левандовська. Якщо все добре, далі стандартна процедура — забір крові у донора 450 мл.



Студенту Олександру Мітіну 20 років. Він здає кров на плазму вшосте. Каже, що спочатку було страшно, а зараз вже звик.



"Постійно потрібно кров для наших військових, тому я їх таким чином їх підтримую", — говорить хлопець.



Василь Бутрин має третю групу крові з негативним резус-фактором. Цього року вже вчетверте її здає. Каже, що коли є потреба у його крові, то йому телефонують, а він завжди приходить.



Усім медзакладам області кров з обласного центру крові надають безплатно. Перевага надається лікарням, де перебувають військові, говорить Юрій Кременець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До сотні людей щодня здають кров у Волинському обласному центрі служби крові. Кров з негативним резус-фактором є дефіцитною.Обласний центр служби крові заготовляє цільну кров, плазму та тромбоцитну масу й роздає компоненти крові у всі медзаклади Волині, розповів Суспільному керівникЛікаркакаже: здавати кров можна з 18-ти років до 60-ти, якщо немає інфекційних та хронічних захворювань. Щоб людина не хворіла гепатитом Б, С, туберкульозом, не мала онкозахворювань, судинно-серцеві захворювання та шлунково-кишкові захворювання, говорить лікарка.Під час забору крові в донорів беруть аналізи на інфекційні хвороби: СНІД, сифіліс і гепатити, каже медична сестра. Якщо все добре, далі стандартна процедура — забір крові у донора 450 мл.Студенту20 років. Він здає кров на плазму вшосте. Каже, що спочатку було страшно, а зараз вже звик."Постійно потрібно кров для наших військових, тому я їх таким чином їх підтримую", — говорить хлопець.має третю групу крові з негативним резус-фактором. Цього року вже вчетверте її здає. Каже, що коли є потреба у його крові, то йому телефонують, а він завжди приходить.Усім медзакладам області кров з обласного центру крові надають безплатно. Перевага надається лікарням, де перебувають військові, говорить Юрій Кременець.

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