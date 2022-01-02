У дітей свято не відбиратимуть: у Рожищі вирішили прикрасити головну ялинку

З наближенням Різдвяних та Новорічних свят, які цьогоріч в Україні відзначатимуть за новоюліанським календарем на тринадцять днів раніше, у Рожищенській громаді постало актуальне питання: чи прикрашати головну ялинку?Про це повідомили у Рожищенській міській раді.З цього приводу серед рожищан можна почути різні думки. Отож на сесії міської ради обговорили це питання з обранцями громади і дійшли спільного рішення: новорічна ялинка таки буде, але на нові прикраси для неї фінанси виділяти не будуть, обійдуться тим, що купували у попередні роки.«Війна не повинна відбирати дитинство у наймолодших жителів громади. Діти і так живуть в реаліях війни, розуміють, що таке повітряні тривоги, укриття і небезпека. Тож влаштувати хоча б мінімальне свято для них необхідно.За щасливе дитинство борються українські захисники на передовій, за радісні посмішки на дитячих обличчях боролися і наші Герої, які віддали свої життя за Україну і кожного з нас.Засвічення ялинки відбудеться 6 грудня о 17:00», – йдеться у повідомленні.