У дітей свято не відбиратимуть: у Рожищі вирішили прикрасити головну ялинку
Сьогодні, 07:12
З наближенням Різдвяних та Новорічних свят, які цьогоріч в Україні відзначатимуть за новоюліанським календарем на тринадцять днів раніше, у Рожищенській громаді постало актуальне питання: чи прикрашати головну ялинку?
Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
З цього приводу серед рожищан можна почути різні думки. Отож на сесії міської ради обговорили це питання з обранцями громади і дійшли спільного рішення: новорічна ялинка таки буде, але на нові прикраси для неї фінанси виділяти не будуть, обійдуться тим, що купували у попередні роки.
«Війна не повинна відбирати дитинство у наймолодших жителів громади. Діти і так живуть в реаліях війни, розуміють, що таке повітряні тривоги, укриття і небезпека. Тож влаштувати хоча б мінімальне свято для них необхідно.
За щасливе дитинство борються українські захисники на передовій, за радісні посмішки на дитячих обличчях боролися і наші Герої, які віддали свої життя за Україну і кожного з нас.
Засвічення ялинки відбудеться 6 грудня о 17:00», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
З цього приводу серед рожищан можна почути різні думки. Отож на сесії міської ради обговорили це питання з обранцями громади і дійшли спільного рішення: новорічна ялинка таки буде, але на нові прикраси для неї фінанси виділяти не будуть, обійдуться тим, що купували у попередні роки.
«Війна не повинна відбирати дитинство у наймолодших жителів громади. Діти і так живуть в реаліях війни, розуміють, що таке повітряні тривоги, укриття і небезпека. Тож влаштувати хоча б мінімальне свято для них необхідно.
За щасливе дитинство борються українські захисники на передовій, за радісні посмішки на дитячих обличчях боролися і наші Герої, які віддали свої життя за Україну і кожного з нас.
Засвічення ялинки відбудеться 6 грудня о 17:00», – йдеться у повідомленні.
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