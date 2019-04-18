Politico назвало Зеленського «мрійником року»
Сьогодні, 03:01
Видання Politico назвало президента України Володимира Зеленського "мрійником №1" у своєму щорічному рейтингу найвпливовіших людей.
"Іноді з'являється лідер і поодинці змінює хід історії, не силою своєї армії чи силою своєї економіки, а силою свого слова. Таким лідером є президент України Володимир Зеленський", – йдеться у публікації, передає Гордон.
Видання нагадало про відео Зеленського, де він сказав "Ми тут", зняте в перші дні війни біля його президентського офісу на Банковій, і його фразу "Мені потрібні боєприпаси, а не поїздка", вимовлену у відповідь на пропозицію США про евакуацію.
"Зеленський надихав українців продовжувати опір спробі повномасштабного вторгнення Росії, а також умовляв, присоромлював і благав країни допомогти їм у цьому. Ці риторичні зусилля окупилися: західні союзники надали фінансову допомогу і все більшу кількість сучасного озброєння – від танків до винищувачів – викликаюче рішучим силам України. Керівництво Зеленського було настільки ефективним, що йому вдалося домогтися того, що донедавна було немислимим, висунувши Україну на передній план членства в ЄС – і ближче, ніж будь-хто вважав за можливе, до військового альянсу НАТО", – йдеться в публікації.
Politico зазначає, що 2024 буде непростим для президента України.
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"Іноді з'являється лідер і поодинці змінює хід історії, не силою своєї армії чи силою своєї економіки, а силою свого слова. Таким лідером є президент України Володимир Зеленський", – йдеться у публікації, передає Гордон.
Видання нагадало про відео Зеленського, де він сказав "Ми тут", зняте в перші дні війни біля його президентського офісу на Банковій, і його фразу "Мені потрібні боєприпаси, а не поїздка", вимовлену у відповідь на пропозицію США про евакуацію.
"Зеленський надихав українців продовжувати опір спробі повномасштабного вторгнення Росії, а також умовляв, присоромлював і благав країни допомогти їм у цьому. Ці риторичні зусилля окупилися: західні союзники надали фінансову допомогу і все більшу кількість сучасного озброєння – від танків до винищувачів – викликаюче рішучим силам України. Керівництво Зеленського було настільки ефективним, що йому вдалося домогтися того, що донедавна було немислимим, висунувши Україну на передній план членства в ЄС – і ближче, ніж будь-хто вважав за можливе, до військового альянсу НАТО", – йдеться в публікації.
Politico зазначає, що 2024 буде непростим для президента України.
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