Поблизу Луцька встановили модульну систему очистки води





Як розповіла Ольга Федоренко, ця система повністю забезпечуватиме потреби жителів села Брище, де знаходиться полігон твердих побутових відходів.



З її слів, система може працювати під час блекауту через можливість підключення до генераторів комунального підприємства.



Особливості системи водоочистки



Як повідомили в міськраді, Organik M-200 — це готова модульна станція продуктивністю 200 метрів кубічних води на добу.



Зі слів директора "Луцькводоканалу" Віктора Гуменюка, обладнання споживає 6,5 кВт з урахуванням опалення та 3,5 кВт — потужність основного технологічного обладнання.



Вода в систему подаватиметься з артезіанської свердловини, потому проходитиме систему аерації.



Для встановлення обладнання у Брищі "Луцькводоканал" залучив кошти за системою фінансового лізингу: систему придбали й розраховуватимуться за неї поступово завдяки участі в державній програмі "Доступні кредити 5-7-9 %".



Як додала речниця "Луцькводоканалу" Ольга Федоренко, вартість обладнання та його встановлення становить орієнтовно 3,5 мільйона гривень.



Довідково: система водоочистки дозволяє видаляти механічні забруднення та сполуки заліза і марганцю, а також знижує вміст сполук амонію та видаляє розчинений у воді сірководень за рахунок фільтрувального шару з каталітичними властивостями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Брище Луцької громади встановили систему водопідготовки. Це модульна станція Organik M-200 комунального підприємства "Луцькводоканал", яка призначена для очищення води.Як розповіла Суспільному речниця комунального підприємства "Луцькводоканал", ця система повністю забезпечуватиме потреби жителів села Брище, де знаходиться полігон твердих побутових відходів.З її слів, система може працювати під час блекауту через можливість підключення до генераторів комунального підприємства.Як повідомили в міськраді, Organik M-200 — це готова модульна станція продуктивністю 200 метрів кубічних води на добу.Зі слів директора "Луцькводоканалу" Віктора Гуменюка, обладнання споживає 6,5 кВт з урахуванням опалення та 3,5 кВт — потужність основного технологічного обладнання.Вода в систему подаватиметься з артезіанської свердловини, потому проходитиме систему аерації.Для встановлення обладнання у Брищі "Луцькводоканал" залучив кошти за системою фінансового лізингу: систему придбали й розраховуватимуться за неї поступово завдяки участі в державній програмі "Доступні кредити 5-7-9 %".Як додала речниця "Луцькводоканалу" Ольга Федоренко, вартість обладнання та його встановлення становить орієнтовно 3,5 мільйона гривень.Довідково: система водоочистки дозволяє видаляти механічні забруднення та сполуки заліза і марганцю, а також знижує вміст сполук амонію та видаляє розчинений у воді сірководень за рахунок фільтрувального шару з каталітичними властивостями.

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