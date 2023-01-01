Уночі захисники знищили 21 безпілотник та 2 ракети, – Повітряні сили
Сьогодні, 09:10
У ніч на 29 листопада 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу «Shahed» з напрямку Приморсько-Ахтарськ -рф. та керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини.
Про це повідомили Повітряні сили.
Усього в ударі було задіяно:
21 ударний БплА «Shahed-136/131»;
3 керовані авіаційні ракети Х-59.
"Основний напрямок удару безпілотників – Хмельниччина, ракет – південь країни.
До відбиття повітряного нападу залучено, винищувачі зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.
В результаті бойової роботи усі ворожі ударні БпЛА знищено в межах Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя – не досягла бажаної цілі!
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Про це повідомили Повітряні сили.
Усього в ударі було задіяно:
21 ударний БплА «Shahed-136/131»;
3 керовані авіаційні ракети Х-59.
"Основний напрямок удару безпілотників – Хмельниччина, ракет – південь країни.
До відбиття повітряного нападу залучено, винищувачі зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.
В результаті бойової роботи усі ворожі ударні БпЛА знищено в межах Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя – не досягла бажаної цілі!
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