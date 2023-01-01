Уночі захисники знищили 21 безпілотник та 2 ракети, – Повітряні сили





Про це



Усього в ударі було задіяно:



21 ударний БплА «Shahed-136/131»;



3 керовані авіаційні ракети Х-59.



"Основний напрямок удару безпілотників – Хмельниччина, ракет – південь країни.



До відбиття повітряного нападу залучено, винищувачі зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.



В результаті бойової роботи усі ворожі ударні БпЛА знищено в межах Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя – не досягла бажаної цілі!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 29 листопада 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу «Shahed» з напрямку Приморсько-Ахтарськ -рф. та керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини.Про це повідомили Повітряні сили.Усього в ударі було задіяно:21 ударний БплА «Shahed-136/131»;3 керовані авіаційні ракети Х-59."Основний напрямок удару безпілотників – Хмельниччина, ракет – південь країни.До відбиття повітряного нападу залучено, винищувачі зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.В результаті бойової роботи усі ворожі ударні БпЛА знищено в межах Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя – не досягла бажаної цілі!

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