Уночі захисники знищили 21 безпілотник та 2 ракети, – Повітряні сили

Уночі захисники знищили 21 безпілотник та 2 ракети, – Повітряні сили
У ніч на 29 листопада 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу «Shahed» з напрямку Приморсько-Ахтарськ -рф. та керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Про це повідомили Повітряні сили.

Усього в ударі було задіяно:

21 ударний БплА «Shahed-136/131»;

3 керовані авіаційні ракети Х-59.

"Основний напрямок удару безпілотників – Хмельниччина, ракет – південь країни.

До відбиття повітряного нападу залучено, винищувачі зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

В результаті бойової роботи усі ворожі ударні БпЛА знищено в межах Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя – не досягла бажаної цілі!

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Теги: Росія, Україна, війна
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