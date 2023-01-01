Луцьк замітає снігом. ФОТО

Вчора ввечері, 28 листопада, у Луцьку розпочався сильний снігопад. Хурделиця йшла цілу ніч і не припиняє йти сьогодні, 29 листопада. Сніг замітає вулиці, автомобілі та входи до під'їздів будинків.Журналістизробили фото вулиць і доріг Луцька після нічної хуртовини.За повідомленням українського гідрометеоцентру, сильний снігопад та хуртовина зумовлені активним циклоном з Балкан., сніг ітиме ще до обіду. Пориви вітру подекуди сягатимуть 15-20 м/с.Температура коливатиметься від 4 до 6° морозу.Нагадаємо, що звечора, 28 листопада, як повідомив міський голова Луцька,7 снігоочисних автомобілів з посипальними приладами, 6 тракторів з посипальними приладами по тротуарах та 1 потужний трактор в селах громади.За його словами, техніка працювала протягом усієї ночі.