Луцьк замітає снігом. ФОТО

Луцьк замітає снігом. ФОТО
Вчора ввечері, 28 листопада, у Луцьку розпочався сильний снігопад. Хурделиця йшла цілу ніч і не припиняє йти сьогодні, 29 листопада. Сніг замітає вулиці, автомобілі та входи до під'їздів будинків.

Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost зробили фото вулиць і доріг Луцька після нічної хуртовини.

За повідомленням українського гідрометеоцентру, сильний снігопад та хуртовина зумовлені активним циклоном з Балкан.

За прогнозами волинських синоптиків, сніг ітиме ще до обіду. Пориви вітру подекуди сягатимуть 15-20 м/с.

Температура коливатиметься від 4 до 6° морозу.

Нагадаємо, що звечора, 28 листопада, як повідомив міський голова Луцька, дороги розчищали 7 снігоочисних автомобілів з посипальними приладами, 6 тракторів з посипальними приладами по тротуарах та 1 потужний трактор в селах громади.
Луцьк замітає снігом. ФОТО

За його словами, техніка працювала протягом усієї ночі.
Луцьк замітає снігом. ФОТО
Луцьк замітає снігом. ФОТО
Луцьк замітає снігом. ФОТО
Луцьк замітає снігом. ФОТО
Луцьк замітає снігом. ФОТО
Луцьк замітає снігом. ФОТО
Луцьк замітає снігом. ФОТО
Луцьк замітає снігом. ФОТО
Луцьк замітає снігом. ФОТО
Луцьк замітає снігом. ФОТО
Луцьк замітає снігом. ФОТО


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Теги: Луцьк, сніг, вулиці
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