Луцьк замітає снігом. ФОТО
Сьогодні, 09:43
Вчора ввечері, 28 листопада, у Луцьку розпочався сильний снігопад. Хурделиця йшла цілу ніч і не припиняє йти сьогодні, 29 листопада. Сніг замітає вулиці, автомобілі та входи до під'їздів будинків.
Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost зробили фото вулиць і доріг Луцька після нічної хуртовини.
За повідомленням українського гідрометеоцентру, сильний снігопад та хуртовина зумовлені активним циклоном з Балкан.
За прогнозами волинських синоптиків, сніг ітиме ще до обіду. Пориви вітру подекуди сягатимуть 15-20 м/с.
Температура коливатиметься від 4 до 6° морозу.
Нагадаємо, що звечора, 28 листопада, як повідомив міський голова Луцька, дороги розчищали 7 снігоочисних автомобілів з посипальними приладами, 6 тракторів з посипальними приладами по тротуарах та 1 потужний трактор в селах громади.
За його словами, техніка працювала протягом усієї ночі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost зробили фото вулиць і доріг Луцька після нічної хуртовини.
За повідомленням українського гідрометеоцентру, сильний снігопад та хуртовина зумовлені активним циклоном з Балкан.
За прогнозами волинських синоптиків, сніг ітиме ще до обіду. Пориви вітру подекуди сягатимуть 15-20 м/с.
Температура коливатиметься від 4 до 6° морозу.
Нагадаємо, що звечора, 28 листопада, як повідомив міський голова Луцька, дороги розчищали 7 снігоочисних автомобілів з посипальними приладами, 6 тракторів з посипальними приладами по тротуарах та 1 потужний трактор в селах громади.
За його словами, техніка працювала протягом усієї ночі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Українські військові за добу знищили ще 1 140 окупантів
Сьогодні, 10:15
На сесію Луцькради прийшли військові: вимагають 1,5 мільярда гривень на підтримку ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 09:56
Луцьк замітає снігом. ФОТО
Сьогодні, 09:43
Курс валют у Луцьку 29 листопада
Сьогодні, 09:20