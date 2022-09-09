На сесію Луцькради прийшли військові: вимагають 1,5 мільярда гривень на підтримку ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 09:56
На сесію Луцької міської ради прийшли військові та громадські активісти, які протягом кількох останніх тижнів проводять акції протесту "Дрони замість бруківки".
Про це повідомляє журналістка Інформаційного агентства ВолиньPost з місця події.
Міський голова Ігор Поліщук, перш ніж надати їм слово, наголосив, що у наступному році на підтримку військових у бюджеті передбачається більше 500 мільйонів гривень на закупівлю дронів, квадрокоптерів, старлінків та інших необхідних речей.
За словами мера, не менше 20 млн гривень виділять на будівництво ветеранського хабу.
Військовий, депутат Волинської обласної ради Андрій Козюра дуже емоційно у своєму виступі зауважив, що війна триває.
"Війна нікуди не ділася. Багато хлопців вже ніколи не вернуться в стрій! Можливо, якби трохи раніше про це подумали, швидше діяли, то вони були б у строю. Кожного разу, коли приїжджає вантаж 200, ви виставляє слізливі пости... Дійте в інший спосіб! Задайте собі питання, що ви зробили для тих хлопців, чи є у них тепловізор, шолом, балістичний захист", - сказав Козюра.
Він також озвучив вимогу військових на наступний рік закласти у бюджеті не менше 1,5 мільярда гривень, а на волонтерський хаб - не менше 40 мільйонів.
Нагадаємо, сьогодні на сесії Луцької міської ради розглядатимуть проєкти рішення "про окремі питання формування бюджету на 2024 рік".
Пропозицію Андрія Козюра про виділення півтора мільярда гривень депутати не підтримали. В роботі сесії оголосили перерву.
Після перемовин депутати підтримали пропозицію виділити на ветеранських хаб 50 мільйонів гривень.
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Про це повідомляє журналістка Інформаційного агентства ВолиньPost з місця події.
Міський голова Ігор Поліщук, перш ніж надати їм слово, наголосив, що у наступному році на підтримку військових у бюджеті передбачається більше 500 мільйонів гривень на закупівлю дронів, квадрокоптерів, старлінків та інших необхідних речей.
За словами мера, не менше 20 млн гривень виділять на будівництво ветеранського хабу.
Військовий, депутат Волинської обласної ради Андрій Козюра дуже емоційно у своєму виступі зауважив, що війна триває.
"Війна нікуди не ділася. Багато хлопців вже ніколи не вернуться в стрій! Можливо, якби трохи раніше про це подумали, швидше діяли, то вони були б у строю. Кожного разу, коли приїжджає вантаж 200, ви виставляє слізливі пости... Дійте в інший спосіб! Задайте собі питання, що ви зробили для тих хлопців, чи є у них тепловізор, шолом, балістичний захист", - сказав Козюра.
Він також озвучив вимогу військових на наступний рік закласти у бюджеті не менше 1,5 мільярда гривень, а на волонтерський хаб - не менше 40 мільйонів.
Нагадаємо, сьогодні на сесії Луцької міської ради розглядатимуть проєкти рішення "про окремі питання формування бюджету на 2024 рік".
Пропозицію Андрія Козюра про виділення півтора мільярда гривень депутати не підтримали. В роботі сесії оголосили перерву.
Після перемовин депутати підтримали пропозицію виділити на ветеранських хаб 50 мільйонів гривень.
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Коментарі 1
а на яких фронтах воює Козюра ?
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