На Волині рятувальники відбуксирували «швидку», автобус та вантажівку, деблокували водіїв

На Волині рятувальники відбуксирували «швидку», автобус та вантажівку, деблокували водіїв
За минулу добу Волинські рятувальники 5 разів проводили аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків негоди.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

У м. Луцьк підрозділ служби 101 відбуксирував карету швидкої допомоги, водій якої не впорався з керуванням та з'їхав на узбіччя.

Поблизу с. Тростянець Луцького району рятувальники деблокували тіло загиблого водія легкового автомобіля, відбуксирували автобус на узбіччя.

У м. Горохів за допомогою спеціального обладнання деблокували водія легкового автомобіля та передали медикам.

У Селі Литовеж Володимирського району рятувальники запобігли пожежі автівки, що потрапила в ДТП та злетіла у кювет.

Поблизу селища Мар’янівка Луцького району організовано відбуксирування вантажного автомобіля, який частково заблокував рух транспорту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Веганські, безглютенові солодощі луцького бренду GoodMood Food підкорюють Україну
«Важко перемкнути важіль з воїна та вбивці у чоловіка та батька»: досвід ветерана армії США
Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Блокада «Ягодина»: волинські перевізники розповіли, яких збитків зазнають через протести на кордоні
Сьогодні, 11:07
На Хмельниччині внаслідок нічної російської атаки пошкоджене агропідприємство
Сьогодні, 10:50
На Волині рятувальники відбуксирували «швидку», автобус та вантажівку, деблокували водіїв
Сьогодні, 10:27
Українські військові за добу знищили ще 1 140 окупантів
Сьогодні, 10:15
На сесію Луцькради прийшли військові: вимагають 1,5 мільярда гривень на підтримку ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 09:56
Схожі новини
На Волині - ДТП за участю вантажівки та легковика, постраждав чоловік На Волині - ДТП за участю вантажівки та легковика, постраждав чоловік
28 листопад, 22:17
На Волині зіткнулися автівка та трактор: загинула людина На Волині зіткнулися автівка та трактор: загинула людина
10 вересень, 21:35
На Волині автомобіль злетів у канаву з водою та перекинувся. ФОТО На Волині автомобіль злетів у канаву з водою та перекинувся. ФОТО
07 вересень, 18:23
На Волині водій автівки злетів у кювет та зіткнувся з деревом. ФОТО На Волині водій автівки злетів у кювет та зіткнувся з деревом. ФОТО
17 травень, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Блокада «Ягодина»: волинські перевізники розповіли, яких збитків зазнають через протести на кордоні
Сьогодні, 11:07
 0
На Хмельниччині внаслідок нічної російської атаки пошкоджене агропідприємство
Сьогодні, 10:50
 0
На Волині рятувальники відбуксирували «швидку», автобус та вантажівку, деблокували водіїв
Сьогодні, 10:27
 0
Українські військові за добу знищили ще 1 140 окупантів
Сьогодні, 10:15
 0
На сесію Луцькради прийшли військові: вимагають 1,5 мільярда гривень на підтримку ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 09:56
 0
Медіа
відео
1/8