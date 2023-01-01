На Волині рятувальники відбуксирували «швидку», автобус та вантажівку, деблокували водіїв
Сьогодні, 10:27
За минулу добу Волинські рятувальники 5 разів проводили аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків негоди.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
У м. Луцьк підрозділ служби 101 відбуксирував карету швидкої допомоги, водій якої не впорався з керуванням та з'їхав на узбіччя.
Поблизу с. Тростянець Луцького району рятувальники деблокували тіло загиблого водія легкового автомобіля, відбуксирували автобус на узбіччя.
У м. Горохів за допомогою спеціального обладнання деблокували водія легкового автомобіля та передали медикам.
У Селі Литовеж Володимирського району рятувальники запобігли пожежі автівки, що потрапила в ДТП та злетіла у кювет.
Поблизу селища Мар’янівка Луцького району організовано відбуксирування вантажного автомобіля, який частково заблокував рух транспорту.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
У м. Луцьк підрозділ служби 101 відбуксирував карету швидкої допомоги, водій якої не впорався з керуванням та з'їхав на узбіччя.
Поблизу с. Тростянець Луцького району рятувальники деблокували тіло загиблого водія легкового автомобіля, відбуксирували автобус на узбіччя.
У м. Горохів за допомогою спеціального обладнання деблокували водія легкового автомобіля та передали медикам.
У Селі Литовеж Володимирського району рятувальники запобігли пожежі автівки, що потрапила в ДТП та злетіла у кювет.
Поблизу селища Мар’янівка Луцького району організовано відбуксирування вантажного автомобіля, який частково заблокував рух транспорту.
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