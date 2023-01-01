На Волині рятувальники відбуксирували «швидку», автобус та вантажівку, деблокували водіїв





Про це повідомили у ДСНС Волині.



У м. Луцьк підрозділ служби 101 відбуксирував карету швидкої допомоги, водій якої не впорався з керуванням та з'їхав на узбіччя.



Поблизу с. Тростянець Луцького району рятувальники деблокували тіло загиблого водія легкового автомобіля, відбуксирували автобус на узбіччя.



У м. Горохів за допомогою спеціального обладнання деблокували водія легкового автомобіля та передали медикам.



У Селі Литовеж Володимирського району рятувальники запобігли пожежі автівки, що потрапила в ДТП та злетіла у кювет.



Поблизу селища Мар’янівка Луцького району організовано відбуксирування вантажного автомобіля, який частково заблокував рух транспорту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Волинські рятувальники 5 разів проводили аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків негоди.Про це повідомили у ДСНС Волині.У м. Луцьк підрозділ служби 101 відбуксирував карету швидкої допомоги, водій якої не впорався з керуванням та з'їхав на узбіччя.Поблизу с. Тростянець Луцького району рятувальники, відбуксирували автобус на узбіччя.У м. Горохів за допомогою спеціального обладнання деблокували водія легкового автомобіля та передали медикам.У Селі Литовеж Володимирського району рятувальники запобігли пожежі автівки, що потрапила в ДТП та злетіла у кювет.Поблизу селища Мар’янівка Луцького району організовано відбуксирування вантажного автомобіля, який частково заблокував рух транспорту.

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