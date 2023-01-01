На Хмельниччині внаслідок нічної російської атаки пошкоджене агропідприємство





Про це Сергій Тюрін.



"Вночі, під час чергової ворожої атаки, в області працювали сили ППО.

Ми вкотре дякуємо ЗСУ за якісну роботу! Інформація стосовно потерпілих, травмованих не надходила. Разом з тим, надійшла інформація, що внаслідок атаки в Шепетівському районі пошкоджено дах, вікна та двері приміщення агропідприємства. Усі відповідні служби працюють", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що уночі захисники знищили 21 безпілотник та 2 ракети.

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