На Хмельниччині внаслідок нічної російської атаки пошкоджене агропідприємство

На Хмельниччині внаслідок нічної російської атаки пошкоджене агропідприємство
У Хмельницькій області унаслідок нічної російської атаки є пошкодження агропідприємства.

Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

"Вночі, під час чергової ворожої атаки, в області працювали сили ППО.
Ми вкотре дякуємо ЗСУ за якісну роботу! Інформація стосовно потерпілих, травмованих не надходила. Разом з тим, надійшла інформація, що внаслідок атаки в Шепетівському районі пошкоджено дах, вікна та двері приміщення агропідприємства. Усі відповідні служби працюють", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що уночі захисники знищили 21 безпілотник та 2 ракети.

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Теги: Хмельниччина, атака
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