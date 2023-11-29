Нардеп Лабазюк вийшов із СІЗО у день арешту

Нардеп Лабазюк вийшов із СІЗО у день арешту
Народний депутат від групи "За майбутнє" Сергій Лабазюк, якого підозрюють у спробі підкупу держслужбовців, 28 листопада вийшов з СІЗО під заставу.

Про це повідомляє УП із посиланням на коментар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нардепа звільнили з-під арешту під заставу 40 мільйонів гривень.

Зранку 28 листопада стало відомо, що Лабазюка суд відправив під арешт до 21 січня з можливістю внесення 40 млн грн застави.
Що передувало:

Нагадаємо, що 21 листопада Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що викрили нардепа з групи "За Майбутнє" Сергія Лабазюка на передачі хабаря.

Зазначалося, що у серпні 2023 року Лабазюк звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв "винагороду" у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії".

За даними НАБУ, нардеп після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України через довірену особу надав голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму відсоток у сумі 150 тисяч доларів.

Раніше того ж дня НАБУ також повідомило про підозру нардепу від фракції "Слуги народу" Андрію Одарченку, який намагався підкупити Найєма.

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Теги: Лабазюк, нардеп, застава
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