Нардеп Лабазюк вийшов із СІЗО у день арешту

Сергій Лабазюк, якого підозрюють у спробі підкупу держслужбовців, 28 листопада вийшов з СІЗО під заставу.



Про це повідомляє



Нардепа звільнили з-під арешту під заставу 40 мільйонів гривень.



Зранку 28 листопада стало відомо, що Лабазюка суд відправив під арешт до 21 січня з можливістю внесення 40 млн грн застави.

Що передувало:



Нагадаємо, що 21 листопада Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що викрили нардепа з групи "За Майбутнє" Сергія Лабазюка на передачі хабаря.



Зазначалося, що у серпні 2023 року Лабазюк звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв "винагороду" у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії".



За даними НАБУ, нардеп після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України через довірену особу надав голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму відсоток у сумі 150 тисяч доларів.



Раніше того ж дня НАБУ також повідомило про підозру нардепу від фракції "Слуги народу" Андрію Одарченку, який намагався підкупити Найєма.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Народний депутат від групи "За майбутнє", якого підозрюють у спробі підкупу держслужбовців, 28 листопада вийшов з СІЗО під заставу.Про це повідомляє УП із посиланням на коментар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.Нардепа звільнили з-під арешту під заставу 40 мільйонів гривень.Зранку 28 листопада стало відомо, що Лабазюка суд відправив під арешт до 21 січня з можливістю внесення 40 млн грн застави.Що передувало:Нагадаємо, що 21 листопада Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що викрили нардепа з групи "За Майбутнє"Зазначалося, що у серпні 2023 року Лабазюк звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв "винагороду" у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії".За даними НАБУ, нардеп після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України через довірену особу надав голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктуривідсоток у сумі 150 тисяч доларів.Раніше того ж дня НАБУ також повідомило про підозру нардепу від фракції "Слуги народу", який намагався підкупити

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