Волинська поліція закликала водіїв і пішоходів бути обачними на дорозі

Волинська поліція закликала водіїв і пішоходів бути обачними на дорозі
У зв’язку із погіршенням погодних умов та ускладненням ситуації на дорогах на Волині поліція звернулася до водіїв і пішоходів із закликом бути особливо пильними.

Про це під час онлайнбрифінгу у Волинської ОДА «Безпека на дорогах у зимовий період» сьогодні, 29 листопада, розповів начальник управління превентивної діяльності ГУНП у Волинській області Юрій Сидорук.

Сидорук підкреслив, що від учора на Волині почалися снігопади, тож істотно ускладнилася ситуація на дорогах. Як свідчать дані поліції, восени та взимку традиційно істотно зростає кількість дорожньо-транспортних пригод. Адже і погіршується видимість, на дорогах часто ожеледиця. А деякі водії не підійшли відповідально до підготовки автомобіля до зими.

У цей час основними причинами аварії, каже Сидорук, є перевищення швидкості та неврахування дорожньої обстановки.

«Основна рекомендація, про яку хочу сказати водіям – не варто бути самовпевненими на дорозі, адже саме такі водії часто і потрапляють в аварію», - зазначив заступник начальника ГУНП.

Він нагадав, що пішоходи також зобов’язані дотримуватися Правил дорожнього руху. Однак, через нехтування з боку пішоходів своїми обов’язками теж часто трапляються автопригоди.

Ще поліцейський порадив пішоходам носити світловідбивні елементи на одязі, адже увечері чим вночі водій може просто не побачити людину у темному одязі. А з флікерами відстань видимості збільшується з 55 до понад 120 метрів.


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Теги: поліція, Волинь
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