Волинська поліція закликала водіїв і пішоходів бути обачними на дорозі

У зв’язку із погіршенням погодних умов та ускладненням ситуації на дорогах на Волині поліція звернулася до водіїв і пішоходів із закликом бути особливо пильними.Про це під час онлайнбрифінгу у Волинської ОДА «Безпека на дорогах у зимовий період» сьогодні, 29 листопада, розповів начальник управління превентивної діяльності ГУНП у Волинській областіСидорук підкреслив, що від учора на Волині почалися снігопади, тож істотно ускладнилася ситуація на дорогах. Як свідчать дані поліції, восени та взимку традиційно істотно зростає кількість дорожньо-транспортних пригод. Адже і погіршується видимість, на дорогах часто ожеледиця. А деякі водії не підійшли відповідально до підготовки автомобіля до зими.У цей час основними причинами аварії, каже Сидорук, є перевищення швидкості та неврахування дорожньої обстановки.«Основна рекомендація, про яку хочу сказати водіям – не варто бути самовпевненими на дорозі, адже саме такі водії часто і», - зазначив заступник начальника ГУНП.Він нагадав, що пішоходи також зобов’язані дотримуватися Правил дорожнього руху. Однак, через нехтування з боку пішоходів своїми обов’язками теж часто трапляються автопригоди.Ще поліцейський порадив пішоходам носити світловідбивні елементи на одязі, адже увечері чим вночі водій може просто не побачити людину у темному одязі. А з флікерами відстань видимості збільшується з 55 до понад 120 метрів.