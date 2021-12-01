З ночі на дорогах Волині працюють більш як пів сотні снігоочисних машин
Сьогодні, 11:40
Від учорашнього вечора, 28 листопада, волинські дорожники протистоять зимовій стихії, зумовленій циклоном з Балкан.
Про це повідомили в обласній Службі відновлення та розвитку інфраструктури.
Автошляхи державного значення розчищали від снігу та обробляли протиожеледними сумішами 39 одиниць снігоприбиральної техніки – автогрейдери, бульдозери, піско- та солерозкидачі, плужні механізми, також було задіяно 16 навантажувачів. Загалом на боротьбу з негодою виїхало 55 одиниць техніки підрядних підприємств.
"Проїзд забезпечено, однак дорожнє покриття більшості шляхів досі засніжене, адже снігові опади не припиняються. Дорожня техніка продовжує працювати, водіїв просимо не створювати перепон у її роботі.
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Дякуємо за невтомну працю дорожникам, які долають наслідки негоди, а також за співпрацю та взаємовиручку вдячні патрульній поліції та рятувальникам", - зазначають у Службі.
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Про це повідомили в обласній Службі відновлення та розвитку інфраструктури.
Автошляхи державного значення розчищали від снігу та обробляли протиожеледними сумішами 39 одиниць снігоприбиральної техніки – автогрейдери, бульдозери, піско- та солерозкидачі, плужні механізми, також було задіяно 16 навантажувачів. Загалом на боротьбу з негодою виїхало 55 одиниць техніки підрядних підприємств.
"Проїзд забезпечено, однак дорожнє покриття більшості шляхів досі засніжене, адже снігові опади не припиняються. Дорожня техніка продовжує працювати, водіїв просимо не створювати перепон у її роботі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луцьк замітає снігом. ФОТО
Дякуємо за невтомну працю дорожникам, які долають наслідки негоди, а також за співпрацю та взаємовиручку вдячні патрульній поліції та рятувальникам", - зазначають у Службі.
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