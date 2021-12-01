З ночі на дорогах Волині працюють більш як пів сотні снігоочисних машин





Про це



Автошляхи державного значення розчищали від снігу та обробляли протиожеледними сумішами 39 одиниць снігоприбиральної техніки – автогрейдери, бульдозери, піско- та солерозкидачі, плужні механізми, також було задіяно 16 навантажувачів. Загалом на боротьбу з негодою виїхало 55 одиниць техніки підрядних підприємств.



"Проїзд забезпечено, однак дорожнє покриття більшості шляхів досі засніжене, адже снігові опади не припиняються. Дорожня техніка продовжує працювати, водіїв просимо не створювати перепон у її роботі.



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Дякуємо за невтомну працю дорожникам, які долають наслідки негоди, а також за співпрацю та взаємовиручку вдячні патрульній поліції та рятувальникам", - зазначають у Службі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від учорашнього вечора, 28 листопада, волинські дорожники протистоять зимовій стихії, зумовленій циклоном з Балкан.Про це повідомили в обласній Службі відновлення та розвитку інфраструктури.Автошляхи державного значення розчищали від снігу та обробляли протиожеледними сумішами 39 одиниць снігоприбиральної техніки – автогрейдери, бульдозери, піско- та солерозкидачі, плужні механізми, також було задіяно 16 навантажувачів. Загалом на боротьбу з негодою виїхало 55 одиниць техніки підрядних підприємств."Проїзд забезпечено, однак дорожнє покриття більшості шляхів досі засніжене, адже снігові опади не припиняються. Дорожня техніка продовжує працювати, водіїв просимо не створювати перепон у її роботі.Дякуємо за невтомну працю дорожникам, які долають наслідки негоди, а також за співпрацю та взаємовиручку вдячні патрульній поліції та рятувальникам", - зазначають у Службі.

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