ЗСУ знищили 5 високопосадовців російської армії





Про це повідомляє



"Учора завдяки інформації яке надало підпілля та небайдужі місцеві жителі, було завдано удару по будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області", - йдеться в повідомленні.



Як зазначають партизани, внаслідок успішних дій відомо про п'ятьох ліквідованих рссійських армійських високопосадовців.



Нагадаємо, 28 листопада у Токмаку Запорізької області пролунали вибухи. Перед ними в місті зникало світло. Пізніше стало відомо, що наслідком цих вибухів став "приліт" по будівлі, яку використовували окупанти. Воно розташоване у центрі міста. Окупанти відразу почали евакуювати поранених. Точна кількість ліквідованих росіян наразі невідома.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони ліквідували п’ять високопосадовців російської армії, завдавши удару по будівлі у захопленому селі в Херсонській області під час ворожої наради.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спротив."Учора завдяки інформації яке надало підпілля та небайдужі місцеві жителі, булопо будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області", - йдеться в повідомленні.Як зазначають партизани, внаслідок успішних дій відомо про п'ятьох ліквідованих рссійських армійських високопосадовців.Нагадаємо, 28 листопада у Токмаку Запорізької області пролунали вибухи. Перед ними в місті зникало світло. Пізніше стало відомо, що наслідком цих вибухів став "приліт" по будівлі, яку використовували окупанти. Воно розташоване у центрі міста. Окупанти відразу почали евакуювати поранених. Точна кількість ліквідованих росіян наразі невідома.

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