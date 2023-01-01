ЗСУ знищили 5 високопосадовців російської армії
Сьогодні, 11:50
Сили оборони ліквідували п’ять високопосадовців російської армії, завдавши удару по будівлі у захопленому селі в Херсонській області під час ворожої наради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спротив.
"Учора завдяки інформації яке надало підпілля та небайдужі місцеві жителі, було завдано удару по будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають партизани, внаслідок успішних дій відомо про п'ятьох ліквідованих рссійських армійських високопосадовців.
Нагадаємо, 28 листопада у Токмаку Запорізької області пролунали вибухи. Перед ними в місті зникало світло. Пізніше стало відомо, що наслідком цих вибухів став "приліт" по будівлі, яку використовували окупанти. Воно розташоване у центрі міста. Окупанти відразу почали евакуювати поранених. Точна кількість ліквідованих росіян наразі невідома.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спротив.
"Учора завдяки інформації яке надало підпілля та небайдужі місцеві жителі, було завдано удару по будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають партизани, внаслідок успішних дій відомо про п'ятьох ліквідованих рссійських армійських високопосадовців.
Нагадаємо, 28 листопада у Токмаку Запорізької області пролунали вибухи. Перед ними в місті зникало світло. Пізніше стало відомо, що наслідком цих вибухів став "приліт" по будівлі, яку використовували окупанти. Воно розташоване у центрі міста. Окупанти відразу почали евакуювати поранених. Точна кількість ліквідованих росіян наразі невідома.
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