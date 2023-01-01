Патрульні покарали нахабного маршрутника в Луцьку

У Луцьку водій маршрутки, нехтуючи безпекою пасажирів та інших учасників дорожнього руху, проїхав на червоний. Поліцейські притягнули його до відповідальності.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.Подія трапилася вчора, 28 листопада, близько 11:00. Екіпаж наших інспекторів саме патрулював проспектом Соборності у Луцьку. Поліцейські помітили, як міжміський автобус грубо порушив ПДР та проїхав на заборонний сигнал світлофора.І це попри те, що транспортні засоби на інших смугах зупинилися, а на пішохідний перехід вже вийшли люди.Патрульні наздогнали маршрутку та винесли на її керманича постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника) КУпАП.Нагадаємо, у зв’язку із погіршенням погодних умов та ускладненням ситуації на дорогах на Волинідо водіїв і пішоходів із закликом бути особливо пильними.