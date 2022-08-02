Крав усе, що залишалося без нагляду господарів: 37-річного волинянина судили удесяте

Крав усе, що залишалося без нагляду господарів: 37-річного волинянина судили удесяте
Волинянина судили удесяте.

Про це повідомили у пресслужбі Волтинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 37-річного жителя Ковеля винуватим у вчиненні в умовах воєнного стану крадіжок та викрадень офіційних документів.

Чоловік, будучи вже дев'ять разів судимим до того, не став на шлях виправлення та скоїв нові злочини. Упродовж травня-липня 2023 року він двічі викрадав чужі банківські картки та розраховувався ними за товари.

Окрім того, вчинив ще п'ять крадіжок у Ковелі.

Зловмисник крав усе, що залишалося без нагляду господарів - велосипед з-під житлового будинку, ноутбук з магазину, мобільний телефон у працівника локомотивного депо, товар на ринку, чоловічу сумку з салону автомобіля.

Суд призначив йому покарання у виді 5 років та двох місяців позбавлення волі.

Зауважимо, що на розгляді у суді перебуває ще два обвинувальних акта про вчинення волинянином інших злочинів.

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Теги: волинянин, крадіжки, суд
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