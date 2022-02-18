Ветеранський хаб у Луцьку: де він буде та коли почнуть будівництво

Ветеранський хаб у Луцьку збудують на вулиці Бендаліані, 7. Депутати Луцької міської ради виділили кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації, а також передбачили в бюджеті на наступний рік 50 мільйонів гривень на будівництво хабу.Про це повідомив Луцький міський голова«Для ветеранського хабу ми розглядали різні приміщення, різні площі. Поспілкувалися з військовими і визначили той функціонал, який має бути у ньому. Велика зала, де можна проводити зустрічі, майстер-класи, є запит на проведення навчань для ветеранів, які хочуть відкрити власну справу, є запит на проведення навчань ветеранів, які отримали травми, що не дозволяють бути у штурмових підрозділах, але вони могли б бути операторами FPV-дронів. Має бути декілька кімнат психологів для терапії ветеранів та членів їх сімей», - розповів Ігор Поліщук.Читайте також:Крім того, у ветеранському хабі будуть працювати спеціалісти ЦНАПу та департаменту соцполітики. У хабі також передбачається тренажерний зал.«Заняття спортом дозволяє покращити фізичне здоров’я ветеранів, а їхнє спілкуання між собою під час занять покращує і психологічний стан», - зауважив міський голова.З його слів, було б добре передбачити окрему кімнату для ігрових видів спорту – тенісу, більярду, настільних ігор.У хабі також діятиме дитяча кімната та безалкогольне кафе.«На увесь спектр цих приміщень потрібно не менше тисячі квадратних метрів. Немає приміщень такого розміру в центрі. До того ж, ми враховували доступність до громадського транспорту, наявність зручного доїзду, парковки. Це приміщення на Бенделіані визнано оптимальним. Там зупинка громадського транспорту в межах 20 метрів, велика територія, парковка», - зауважив Ігор Поліщук.Поки триватиме будівництво, наразі для ветеранського хабу підшукують тимчасове приміщення.Зведення хабу розпочнеться після необхідних тендерних процедур у наступному році.