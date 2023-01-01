Молодь на Волині нагадала перехожим про хвилину мовчання

Молодь на Волині нагадала перехожим про хвилину мовчання
У Нововолинську сьогодні, 29 листопада молодь провела акцію «Зупинись: вшануй Героїв».

Про це у телеграмі повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.

За словами мера Нововолинська, такі заходи планують проводити в різних куточках міста, щоб привернути увагу жителів до загальнонаціональної хвилини мовчання.

Молодь на Волині нагадала перехожим про хвилину мовчання


«Дякую активістам за ініціативу. Ми не маємо права забувати про військових і цивільних, чиї життя забрала війна. Закликаю всіх мешканців щодня о 09:00, коли ви чуєте метроном, зупиніться, вшануйте мовчанням памʼять про загиблих», - написав міський голова.

Нагадаємо, 25 листопада Волинь долучилася до Всеукраїнської акції "Запали свічку пам'яті".

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Теги: вшанування, Волинь
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