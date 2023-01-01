Молодь на Волині нагадала перехожим про хвилину мовчання

У Нововолинську сьогодні, 29 листопада молодь провела акцію «Зупинись: вшануй Героїв».Про це у телеграмі повідомляє Нововолинський міський головаЗа словами мера Нововолинська, такі заходи планують проводити в різних куточках міста, щоб привернути увагу жителів до загальнонаціональної хвилини мовчання.«Дякую активістам за ініціативу. Ми не маємо права забувати про військових і цивільних, чиї життя забрала війна. Закликаю всіх мешканців щодня о 09:00, коли ви чуєте метроном, зупиніться, вшануйте мовчанням памʼять про загиблих», - написав міський голова.Нагадаємо, 25 листопададо Всеукраїнської акції "Запали свічку пам'яті".