Польські міністри озвучили протестувальникам пропозиції, щоб розблокувати кордон з Україною

Анна Гембіцька у вівторок ввечері, 28 листопада, провела зустріч з польськими аграріями, які блокують пункт пропуску “Медика-Шегині”, і запропонувала протестувальникам пропозиції, які повинні завершити блокаду кордону.



Своєю чергою новий міністр інфраструктури РП Альвін Гаядур анонсував у середу зустріч з протестувальниками з транспортної сфери, передає



Під час брифінгу для ЗМІ Гембіцька заявила, що складна ситуація на кордоні викликана російською агресією проти України і «безвідповідальною політикою ЄС», яка не помічає проблем Польщі та інших прикордонних країн. За її словами, з аграріями вона обговорила те, як Польща боротиметься на рівні ЄС за рішення, яких вимагають аграрії і перевізники, а також рішення на національному рівні.



Торкаючись вимог аграріїв, які блокують кордон з Україною, міністр запропонувала їм доплату у розмірі 1 тис. злотих (понад 9 тис. грн) до кожного гектара з кукурудзою та збільшення фонду на низькопроцентні кредити для аграріїв на 2,5 млрд злотих (понад 22,5 млрд грн).



Гембіцька зазначила, що декілька питань ще треба узгодити, але висловила сподівання, що у середу вдасться підготувати проєкт розпорядження у цій справі, який буде розглянуто на Раді міністрів.



Польська міністр також заперечила, що польські протестувальники блокують гуманітарну допомогу, продукти і так звані небезпечні вантажі (ADR) на кордоні.



“Ми не згодні із звинуваченнями на адресу фермерів і перевізників у блокуванні гуманітарної допомоги чи товарів, які необхідно швидко доставити в Україну”, - наголосила польський міністр.



Вона зазначила, що проведе термінові переговори щодо вимог протестувальників з міністром інфраструктури і главою МВС Польщі.



Своєю чергою міністр інфраструктури Гаядур заявив, що у середу зустрінеться з представниками транспортної сфери Польщі у питанні розв’язання кризи. Він зазначив, що ключ до вирішення проблеми лежить у Києві та Брюсселі.



Міністр поінформував, що його заступник Рафад Вебер проведе черговий раунд переговорів з представниками українського уряду і Єврокомісії.



“Сподіваємося, що українська сторона проявить конструктивну позицію та виключить із системи електронної черги, відповідно до вимог польських перевізників, транспортні засоби, які повертаються без вантажу з України принаймні на двох пунктах пропуску Зосін-Устилуг та Ніжанковичі-Мальховіце”, - підкреслив Гаядур.



Тим часом понад 20 польських неурядових організацій звернулося до президента та прем’єр-міністра Польщі із закликом якомога швидше провести конструктивні переговори, аби знайти системне рішення, яке влаштує усі сторони конфлікту. Вони також закликали протестувальників припинити блокаду кордону, аби не було ескалації конфлікту, і спробувати вирішити проблему шляхом переговорів.



“Блокада руйнує довіру та імідж Польщі, яку в Україні вважають головним союзником у боротьбі з російським агресором. Для української та світової громадськості це незрозумілий ворожий акт та відвернення від українського суспільства, яке бореться за свободу та виживання”, - підкреслюють польські організації.



На їх переконання, протестувальники мають право на протест і захист своїх інтересів, проте у світлі війни в Україні обрана форма протесту може призвести до “серйозних наслідків для військових зусиль України та взаємовідносин між країнами”.



Польські перевізники розпочали безстроковий протест 6 листопада. Серед основних вимог до уряду України – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року. Протестувальники хочуть, щоб угода була розірвана, а дозвільний режим перетину кордону відновили з 1 січня. Вони також вимагають виключення фур на європейській реєстрації з української е-черги.



Страйк призвів до майже повної зупинки руху вантажного транспорту на трьох прикордонних пунктах пропуску між Польщею і Україною: «Дорогуськ - Ягодин», «Корчова - Краківець», «Гребенне - Рава-Руська». На кордоні утворилися черги з українських вантажівок по кількадесят кілометрів, час очікування сягає багато днів.



23 листопада польські аграрії долучилися до протесту місцевих перевізників і, висуваючи свої вимоги, розпочали блокаду руху вантажного транспорту на пункті пропуску «Медика – Шегині» поблизу Перемишля.



Українські водії, які застрягли в Польщі через блокаду кордону місцевими перевізниками, влаштували у відповідь акцію протесту в Перемишлі, а також у прикордонному селі Медика.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нова міністерка сільського господарства Польщіу вівторок ввечері, 28 листопада, провела зустріч з польськими аграріями, які блокують пункт пропуску “Медика-Шегині”, і запропонувала протестувальникам пропозиції, які повинні завершити блокаду кордону.Своєю чергою новий міністр інфраструктури РПанонсував у середу зустріч з протестувальниками з транспортної сфери, передає Укрінформ Під час брифінгу для ЗМІ Гембіцька заявила, що складна ситуація на кордоні викликана російською агресією проти України і «безвідповідальною політикою ЄС», яка не помічає проблем Польщі та інших прикордонних країн. За її словами, з аграріями вона обговорила те, як Польща боротиметься на рівні ЄС за рішення, яких вимагають аграрії і перевізники, а також рішення на національному рівні.Торкаючись вимог аграріїв, які блокують кордон з Україною, міністр запропонувала їм доплату у розмірі 1 тис. злотих (понад 9 тис. грн) до кожного гектара з кукурудзою та збільшення фонду на низькопроцентні кредити для аграріїв на 2,5 млрд злотих (понад 22,5 млрд грн).Гембіцька зазначила, що декілька питань ще треба узгодити, але висловила сподівання, що у середу вдасться підготувати проєкт розпорядження у цій справі, який буде розглянуто на Раді міністрів.Польська міністр також заперечила, що польські протестувальники блокують гуманітарну допомогу, продукти і так звані небезпечні вантажі (ADR) на кордоні.“Ми не згодні із звинуваченнями на адресу фермерів і перевізників у блокуванні гуманітарної допомоги чи товарів, які необхідно швидко доставити в Україну”, - наголосила польський міністр.Вона зазначила, що проведе термінові переговори щодо вимог протестувальників з міністром інфраструктури і главою МВС Польщі.Своєю чергою міністр інфраструктури Гаядур заявив, що у середу зустрінеться з представниками транспортної сфери Польщі у питанні розв’язання кризи. Він зазначив, що ключ до вирішення проблеми лежить у Києві та Брюсселі.Міністр поінформував, що його заступник Рафад Вебер проведе черговий раунд переговорів з представниками українського уряду і Єврокомісії.“Сподіваємося, що українська сторона проявить конструктивну позицію та виключить із системи електронної черги, відповідно до вимог польських перевізників, транспортні засоби, які повертаються без вантажу з України принаймні на двох пунктах пропуску Зосін-Устилуг та Ніжанковичі-Мальховіце”, - підкреслив Гаядур.Тим часом понад 20 польських неурядових організацій звернулося до президента та прем’єр-міністра Польщі із закликом якомога швидше провести конструктивні переговори, аби знайти системне рішення, яке влаштує усі сторони конфлікту. Вони також закликали протестувальників припинити блокаду кордону, аби не було ескалації конфлікту, і спробувати вирішити проблему шляхом переговорів.“Блокада руйнує довіру та імідж Польщі, яку в Україні вважають головним союзником у боротьбі з російським агресором. Для української та світової громадськості це незрозумілий ворожий акт та відвернення від українського суспільства, яке бореться за свободу та виживання”, - підкреслюють польські організації.На їх переконання, протестувальники мають право на протест і захист своїх інтересів, проте у світлі війни в Україні обрана форма протесту може призвести до “серйозних наслідків для військових зусиль України та взаємовідносин між країнами”.. Серед основних вимог до уряду України – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року. Протестувальники хочуть, щоб угода була розірвана, а дозвільний режим перетину кордону відновили з 1 січня. Вони також вимагають виключення фур на європейській реєстрації з української е-черги.Страйк призвів до майже повної зупинки руху вантажного транспорту на трьох прикордонних пунктах пропуску між Польщею і Україною: «Дорогуськ - Ягодин», «Корчова - Краківець», «Гребенне - Рава-Руська». На кордоні утворилися черги з українських вантажівок по кількадесят кілометрів, час очікування сягає багато днів.23 листопада польські аграрії долучилися до протесту місцевих перевізників і, висуваючи свої вимоги, розпочали блокаду руху вантажного транспорту на пункті пропуску «Медика – Шегині» поблизу Перемишля.Українські водії, які застрягли в Польщі через блокаду кордону місцевими перевізниками, влаштували у відповідь акцію протесту в Перемишлі, а також у прикордонному селі Медика.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію