Сильний вітер перекинув головну різдвяну ялинку у США

Сильний вітер перекинув головну різдвяну ялинку у США
Поривами сильного вітру була повалена Національна різдвяна ялинка біля Білого дому у Вашингтоні.

Про це повідомляє УНН із посиланням на The Washington Post.

Приблизно дванадцятиметрове та 18-кілограмове дерево, що знаходиться всього за кілька метрів від Білого дому, перекинулося у вівторок близько 17:00. Цього дня у Вашингтоні максимальна швидкість вітру сягала 43 миль/год (69 км/год), що відповідає штормовому рівню.

Як описує американське видання, ялинка перекинулась на бік, але вогні все ще горіли. Над деревом, за білим парканом, завис журавель. Представники влади не дозволили перехожим і ЗМІ підійти до місця події. Потім, як вказується, було замінено трос, що кріпить ялину.
Сильний вітер перекинув головну різдвяну ялинку у США

«Після оцінки стану дерева та заміни обірваного кабелю дерево тепер стоїть у вертикальному положенні», - сказала прес-секретар Служби національних парків Жасмін Шанті.

Також, у представництві служби зазначили: "Як то кажуть, "шоу має тривати", і наголосили, що відомство "розглядає всі можливості для забезпечення успішного заходу цього року" на церемонії запалювання ялинки, яка запланована на четвер. У цей день президент США Джо Байден і його дружина Джилл хочуть офіційно запалити традиційну національну ялинку.

Нагадаємо, цьогоріч, як і минулого року, в Нововолинську не прикрашатимуть головну ялинку.

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Теги: ялинка, США
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