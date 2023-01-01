Сильний вітер перекинув головну різдвяну ялинку у США





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Приблизно дванадцятиметрове та 18-кілограмове дерево, що знаходиться всього за кілька метрів від Білого дому, перекинулося у вівторок близько 17:00. Цього дня у Вашингтоні максимальна швидкість вітру сягала 43 миль/год (69 км/год), що відповідає штормовому рівню.



Як описує американське видання, ялинка перекинулась на бік, але вогні все ще горіли. Над деревом, за білим парканом, завис журавель. Представники влади не дозволили перехожим і ЗМІ підійти до місця події. Потім, як вказується, було замінено трос, що кріпить ялину.



«Після оцінки стану дерева та заміни обірваного кабелю дерево тепер стоїть у вертикальному положенні», - сказала прес-секретар Служби національних парків Жасмін Шанті.



Також, у представництві служби зазначили: "Як то кажуть, "шоу має тривати", і наголосили, що відомство "розглядає всі можливості для забезпечення успішного заходу цього року" на церемонії запалювання ялинки, яка запланована на четвер. У цей день президент США Джо Байден і його дружина Джилл хочуть офіційно запалити традиційну національну ялинку.



Нагадаємо, цьогоріч, як і минулого року, в Нововолинську не прикрашатимуть головну ялинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поривами сильного вітру була повалена Національна різдвяна ялинка біля Білого дому у Вашингтоні.Про це повідомляє УНН із посиланням на The Washington Post.Приблизно дванадцятиметрове та 18-кілограмове дерево, що знаходиться всього за кілька метрів від Білого дому, перекинулося у вівторок близько 17:00. Цього дня у Вашингтоні максимальна швидкість вітру сягала 43 миль/год (69 км/год), що відповідає штормовому рівню.Як описує американське видання, ялинка перекинулась на бік, але вогні все ще горіли. Над деревом, за білим парканом, завис журавель. Представники влади не дозволили перехожим і ЗМІ підійти до місця події. Потім, як вказується, було замінено трос, що кріпить ялину.«Після оцінки стану дерева та заміни обірваного кабелю дерево тепер стоїть у вертикальному положенні», - сказала прес-секретар Служби національних парківТакож, у представництві служби зазначили: "Як то кажуть, "шоу має тривати", і наголосили, що відомство "розглядає всі можливості для забезпечення успішного заходу цього року" на церемонії запалювання ялинки, яка запланована на четвер. У цей день президент СШАі його дружинахочуть офіційно запалити традиційну національну ялинку.Нагадаємо, цьогоріч, як і минулого року, в Нововолинську

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