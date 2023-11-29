Дружину Буданова отруїли, зокрема, миш’яком та ртуттю, – ЗМІ
Сьогодні, 13:10
Дружину очільника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли, зокрема, миш’яком та ртуттю.
Про це пише УП із посиланням на джерело у розвідці.
Раніше джерела УП повідомляли, що дружину Буданова отруїли важкими металами і "скоріш за все через їжу".
Нагадаємо, що зранку 28 листопада джерела УП повідомили, що дружину керівника головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанну отруїли. Вона жива і пройшла перший етап лікування.
У ГУР згодом підтвердили факт отруєння дружини очільника розвідки.
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Про це пише УП із посиланням на джерело у розвідці.
Раніше джерела УП повідомляли, що дружину Буданова отруїли важкими металами і "скоріш за все через їжу".
Нагадаємо, що зранку 28 листопада джерела УП повідомили, що дружину керівника головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанну отруїли. Вона жива і пройшла перший етап лікування.
У ГУР згодом підтвердили факт отруєння дружини очільника розвідки.
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