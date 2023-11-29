Дружину Буданова отруїли, зокрема, миш’яком та ртуттю, – ЗМІ

Маріанну Буданову отруїли, зокрема, миш’яком та ртуттю.



Про це пише



Раніше джерела УП повідомляли, що дружину Буданова отруїли важкими металами і "скоріш за все через їжу".



Нагадаємо, що зранку 28 листопада джерела УП повідомили, що дружину керівника головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанну отруїли. Вона жива і пройшла перший етап лікування.



У ГУР згодом підтвердили факт отруєння дружини очільника розвідки.

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