Дружину Буданова отруїли, зокрема, миш’яком та ртуттю, – ЗМІ

Дружину Буданова отруїли, зокрема, миш’яком та ртуттю, – ЗМІ
Дружину очільника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли, зокрема, миш’яком та ртуттю.

Про це пише УП із посиланням на джерело у розвідці.

Раніше джерела УП повідомляли, що дружину Буданова отруїли важкими металами і "скоріш за все через їжу".

Нагадаємо, що зранку 28 листопада джерела УП повідомили, що дружину керівника головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанну отруїли. Вона жива і пройшла перший етап лікування.

У ГУР згодом підтвердили факт отруєння дружини очільника розвідки.

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Теги: Буданов, дружина, отруєння
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