Дружину Буданова отруїли, вона нині у лікарні, – Бабель

Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Жінка перебуває у лікарні.



Про це



Після тривалого погіршення стану здоровʼя її госпіталізували.



«Зараз завершується курс лікування, далі — контроль лікарів», — зазначив співрозмовник у ГУР і додав, що жінці діагностували ураження важкими металами.



«Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини», — зазначили у розвідці.



Джерела підтвердили, що на Кирила Буданова також вчиняли замахи до та після повномасштабного вторгнення.



Нині ведеться розслідування з приводу імовірної спроби вбивства дружини начальника ГУР МО України.



Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтервʼю «Радіо Свобода» заявив, що його дружина Маріанна наразі проживає разом із ним у його робочому кабінеті, хоча і не працює в ГУР.



Із червня 2021 року вона працює радницею мера Києва Віталія Кличка.



Кирило й Маріанна Буданови побралися в серпні 2013 року. У жовтні 2022 року Буданова дала інтервʼю українському журналу Elle, у якому розповіла про себе. Вона повідомила, що за освітою психолог, із 2015 до 2017 року займалася волонтерською діяльністю в Головному військовому госпіталі, що на вул. Госпітальній у Києві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дружину керівника Головного управління розвідкиотруїли важкими металами. Жінка перебуває у лікарні.Про це «Бабелю» повідомили джерела у розвідці.Після тривалого погіршення стану здоровʼя її госпіталізували.«Зараз завершується курс лікування, далі — контроль лікарів», — зазначив співрозмовник у ГУР і додав, що жінці діагностували ураження важкими металами.«Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини», — зазначили у розвідці.Джерела підтвердили, що натакож вчиняли замахи до та після повномасштабного вторгнення.Нині ведеться розслідування з приводу імовірної спроби вбивства дружини начальника ГУР МО України.Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтервʼю «Радіо Свобода» заявив, що його дружина Маріанна наразі проживає разом із ним у його робочому кабінеті, хоча і не працює в ГУР.Із червня 2021 року вона працює радницею мера КиєваКирило й Маріанна Буданови побралися в серпні 2013 року. У жовтні 2022 року Буданова дала інтервʼю українському журналу Elle, у якому розповіла про себе. Вона повідомила, що за освітою психолог, із 2015 до 2017 року займалася волонтерською діяльністю в Головному військовому госпіталі, що на вул. Госпітальній у Києві.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію