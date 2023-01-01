Дружину Буданова отруїли, вона нині у лікарні, – Бабель

Дружину Буданова отруїли, вона нині у лікарні, – Бабель
Дружину керівника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Жінка перебуває у лікарні.

Про це «Бабелю» повідомили джерела у розвідці.

Після тривалого погіршення стану здоровʼя її госпіталізували.

«Зараз завершується курс лікування, далі — контроль лікарів», — зазначив співрозмовник у ГУР і додав, що жінці діагностували ураження важкими металами.

«Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини», — зазначили у розвідці.

Джерела підтвердили, що на Кирила Буданова також вчиняли замахи до та після повномасштабного вторгнення.

Нині ведеться розслідування з приводу імовірної спроби вбивства дружини начальника ГУР МО України.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтервʼю «Радіо Свобода» заявив, що його дружина Маріанна наразі проживає разом із ним у його робочому кабінеті, хоча і не працює в ГУР.

Із червня 2021 року вона працює радницею мера Києва Віталія Кличка.

Кирило й Маріанна Буданови побралися в серпні 2013 року. У жовтні 2022 року Буданова дала інтервʼю українському журналу Elle, у якому розповіла про себе. Вона повідомила, що за освітою психолог, із 2015 до 2017 року займалася волонтерською діяльністю в Головному військовому госпіталі, що на вул. Госпітальній у Києві.

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Теги: Буданов, дружина, отруєння
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