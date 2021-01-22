На Волині гуртожиток навчального закладу хочуть передати у власність громади





Про це



«До 2018 року навчальний корпус ще функціонував, проте через те, що Центр не мав коштів оплачувати енергоносії, а також зменшення кількості учнів, ми змушені були всі навчальні процеси облаштувати в Будятичах, - розповідає директорка Центру ПТО Валентина Приступа.



У цьому гуртожитку, що знаходиться в Нововолинську, мешкають 41 сім’я колишніх працівників заводу СТО та 99 внутрішньо переміщених осіб.



Вихід із ситуації запропонувала Нововолинська міська рада, звернувшись до обласної ради із клопотанням передати згаданий гуртожиток і колишній навчальний корпус у власність громади.



Голова обласної ради каже: найперше Нововолинська міська рада має подбати про людей, які роками живуть у цьому гуртожитку.



«Варто зробити поділ будинку за адресами, адже в кожному з трьох під’їздів мешкають різні групи людей: в одному - ВПО, в іншому – колишні працівники заводу, а третій передбачений для студентів та викладачів. За цієї умови обласна рада не буде проти передати цей гуртожиток в комунальну власність Нововолинської громади»,– стверджує Григорій Недопад.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство освіти і науки України передало цілісний майновий комплекс Нововолинського Центру ПТО в обласну комунальну власність. Серед майна також один з навчальних корпусів, який не використовується, і студентський гуртожиток, де окрім учнів центру ПТО мешкають також сім’ї колишніх працівників одного із заводів, а також внутрішньо переміщені особи. Тож фінансування цих об’єктів з обласного бюджету було б нецільовим використанням коштів.Про це повідомляють у Волинській облраді.«До 2018 року навчальний корпус ще функціонував, проте через те, що Центр не мав коштів оплачувати енергоносії, а також зменшення кількості учнів, ми змушені були всі навчальні процеси облаштувати в Будятичах, - розповідає директорка Центру ПТОУ цьому гуртожитку, що знаходиться в Нововолинську, мешкають 41 сім’я колишніх працівників заводу СТО та 99 внутрішньо переміщених осіб.Вихід із ситуації запропонувала Нововолинська міська рада, звернувшись до обласної ради із клопотанням передати згаданий гуртожиток і колишній навчальний корпус у власність громади.Голова обласної ради каже: найперше Нововолинська міська рада має подбати про людей, які роками живуть у цьому гуртожитку.«Варто зробити поділ будинку за адресами, адже в кожному з трьох під’їздів мешкають різні групи людей: в одному - ВПО, в іншому – колишні працівники заводу, а третій передбачений для студентів та викладачів. За цієї умови обласна рада не буде проти передати цей гуртожиток в комунальну власність Нововолинської громади»,– стверджує

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію