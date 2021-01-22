На Волині гуртожиток навчального закладу хочуть передати у власність громади
Сьогодні, 10:17
Міністерство освіти і науки України передало цілісний майновий комплекс Нововолинського Центру ПТО в обласну комунальну власність. Серед майна також один з навчальних корпусів, який не використовується, і студентський гуртожиток, де окрім учнів центру ПТО мешкають також сім’ї колишніх працівників одного із заводів, а також внутрішньо переміщені особи. Тож фінансування цих об’єктів з обласного бюджету було б нецільовим використанням коштів.
Про це повідомляють у Волинській облраді.
«До 2018 року навчальний корпус ще функціонував, проте через те, що Центр не мав коштів оплачувати енергоносії, а також зменшення кількості учнів, ми змушені були всі навчальні процеси облаштувати в Будятичах, - розповідає директорка Центру ПТО Валентина Приступа.
У цьому гуртожитку, що знаходиться в Нововолинську, мешкають 41 сім’я колишніх працівників заводу СТО та 99 внутрішньо переміщених осіб.
Вихід із ситуації запропонувала Нововолинська міська рада, звернувшись до обласної ради із клопотанням передати згаданий гуртожиток і колишній навчальний корпус у власність громади.
Голова обласної ради каже: найперше Нововолинська міська рада має подбати про людей, які роками живуть у цьому гуртожитку.
«Варто зробити поділ будинку за адресами, адже в кожному з трьох під’їздів мешкають різні групи людей: в одному - ВПО, в іншому – колишні працівники заводу, а третій передбачений для студентів та викладачів. За цієї умови обласна рада не буде проти передати цей гуртожиток в комунальну власність Нововолинської громади»,– стверджує Григорій Недопад.
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Про це повідомляють у Волинській облраді.
«До 2018 року навчальний корпус ще функціонував, проте через те, що Центр не мав коштів оплачувати енергоносії, а також зменшення кількості учнів, ми змушені були всі навчальні процеси облаштувати в Будятичах, - розповідає директорка Центру ПТО Валентина Приступа.
У цьому гуртожитку, що знаходиться в Нововолинську, мешкають 41 сім’я колишніх працівників заводу СТО та 99 внутрішньо переміщених осіб.
Вихід із ситуації запропонувала Нововолинська міська рада, звернувшись до обласної ради із клопотанням передати згаданий гуртожиток і колишній навчальний корпус у власність громади.
Голова обласної ради каже: найперше Нововолинська міська рада має подбати про людей, які роками живуть у цьому гуртожитку.
«Варто зробити поділ будинку за адресами, адже в кожному з трьох під’їздів мешкають різні групи людей: в одному - ВПО, в іншому – колишні працівники заводу, а третій передбачений для студентів та викладачів. За цієї умови обласна рада не буде проти передати цей гуртожиток в комунальну власність Нововолинської громади»,– стверджує Григорій Недопад.
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