Росія вранці нанесла ракетний удар по підприємству в Запоріжжі
Сьогодні, 10:32
Росія нанесла ракетний удар по території підприємства в одному з районів Запоріжжя.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"О 08:51, під час повітряної тривоги, ворог наніс один ракетний удар по території підприємства в одному з районів Запоріжжя.
Наразі тип ракети уточнюється. Попередньо - одна з модифікацій балістичної ракети “Іскандер”.
За попередніми даними, на цю хвилину відомо про одну легко поранену людину", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що від вибухової хвилі пошкодження зазнав один з магазинів, розташованих поряд із місцем удару.
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Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"О 08:51, під час повітряної тривоги, ворог наніс один ракетний удар по території підприємства в одному з районів Запоріжжя.
Наразі тип ракети уточнюється. Попередньо - одна з модифікацій балістичної ракети “Іскандер”.
За попередніми даними, на цю хвилину відомо про одну легко поранену людину", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що від вибухової хвилі пошкодження зазнав один з магазинів, розташованих поряд із місцем удару.
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