Росія вранці нанесла ракетний удар по підприємству в Запоріжжі





Про це Юрій Малашко.



"О 08:51, під час повітряної тривоги, ворог наніс один ракетний удар по території підприємства в одному з районів Запоріжжя.



Наразі тип ракети уточнюється. Попередньо - одна з модифікацій балістичної ракети “Іскандер”.



За попередніми даними, на цю хвилину відомо про одну легко поранену людину", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що від вибухової хвилі пошкодження зазнав один з магазинів, розташованих поряд із місцем удару.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія нанесла ракетний удар по території підприємства в одному з районів Запоріжжя.Про це повідомляє голова Запорізької ОВА"О 08:51, під час повітряної тривоги, ворог наніс один ракетний удар по території підприємства в одному з районів Запоріжжя.Наразі тип ракети уточнюється. Попередньо - одна з модифікацій балістичної ракети “Іскандер”.За попередніми даними, на цю хвилину відомо про одну легко поранену людину", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що від вибухової хвилі пошкодження зазнав один з магазинів, розташованих поряд із місцем удару.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію