Росія вранці нанесла ракетний удар по підприємству в Запоріжжі

Росія вранці нанесла ракетний удар по підприємству в Запоріжжі
Росія нанесла ракетний удар по території підприємства в одному з районів Запоріжжя.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"О 08:51, під час повітряної тривоги, ворог наніс один ракетний удар по території підприємства в одному з районів Запоріжжя.

Наразі тип ракети уточнюється. Попередньо - одна з модифікацій балістичної ракети “Іскандер”.

За попередніми даними, на цю хвилину відомо про одну легко поранену людину", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від вибухової хвилі пошкодження зазнав один з магазинів, розташованих поряд із місцем удару.

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Теги: росія, Запоріжжя, ракетний удар
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