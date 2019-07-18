Офіційно: Суд визнав обрання голови Луцької районної ради протиправним та скасував рішення

Олександра Гурського обрали із порушенням регламенту та всупереч вимогам законодавства.



Про це стало відомо із



«Повідомлення про скликання позачергової сесії Луцької районної ради підписано та опубліковано 14.06.2021, що підтверджується наявним в матеріалах справи прінт-скріну з офіційного сайту Луцької районної ради, повідомлення про скликання ХІХ позачергової сесії Луцької районної ради, яка відбудеться о 15 год 30 хв 14.06.2023, було опубліковано о 08 год 00 хв того ж дня, тобто менше ніж за 24 години до проведення позачергової сесії.



Таким чином, під час скликання та проведення позачергової сесії Луцької районної ради 14.06.2023, відповідачем не забезпечено дотримання процедури доведення до відома депутатів і населення питань, які стали предметом розгляду позачергової сесії районної ради», - йдеться у судовому рішенні.



Суд вважає, що депутати Луцької районної ради та населення не були належним чином повідомлені про скликання сесії та про порядок денний сесії Луцької районної ради.



У рішенні також йдеться про те, що за загальним правилом скликання сесії має відбуватись на пізніше, як за 10 днів до сесії, водночас Закон №280/97-ВР та Регламент передбачає можливість доведення рішення про скликання сесії ради до відома депутатів і населення не пізніш як за день до сесії, але виключно у виняткових випадках.



Але, на думку суду, відповідач, тобто районна рада, не навела жодних фактичних обставин, які мали виключний характер та обумовили підстави скликання позачергової сесії Луцької районної ради, у коротші терміни ніж це передбачено загальним законодавчим правилом про скликання сесії у 10-дений термін.



Таким чином, судом встановлено порушення відповідачем законодавчо закріпленої процедури проведення 14.06.2023 дев`ятнадцятої позачергової сесії, що безпосередньо впливає на законність прийнятого на цій сесії рішення № 19/9, яким обрано голову Луцької районної ради Волинської області та яке є предметом оскарження.



Відтак, рішення Луцької районної ради Волинської області від 14.06.2023 № 19/9 суд визнав таким, що прийняте всупереч вимогам закону в частині порядку та способу його прийняття.



«Визнати протиправним та скасувати рішення Луцької районної ради «Про обрання голови районної ради» № 19/9 від 14 червня 2023 року. Стягнути шляхом бюджетних асигнувань Луцької райради на користь Віталія Сніжка судовий збір в розмірі 1 073 гривні», – йдеться у рішенні.



Нагадаємо, що після проведення сесії Луцької районної ради, яка відбулася 14 червня 2023 року і на якій головою обрали Олександра Гурського, із адміністративним позовом до суду звернувся депутат райради Віталій Сніжко.



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