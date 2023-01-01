Зіткнулися два автомобілі: в аварії на Волині загинули двоє людей
Сьогодні, 11:13
Внаслідок ДТП у Ковельському районі загинуло двоє людей.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія трапилась учора, 27 листопада, близько 15 години поблизу села Городилець Ковельського району.
36-річний водій Honda не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes під керуванням 27-річного турійчанина.
Внаслідок цього – водій та 30-річна пасажирка легковика загинули. Керманич та пасажир буса отримали легкі тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги їх відпустили додому.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції у Волинській області. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб. Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія трапилась учора, 27 листопада, близько 15 години поблизу села Городилець Ковельського району.
36-річний водій Honda не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes під керуванням 27-річного турійчанина.
Внаслідок цього – водій та 30-річна пасажирка легковика загинули. Керманич та пасажир буса отримали легкі тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги їх відпустили додому.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції у Волинській області. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб. Триває слідство.
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