На Волині – погіршення погоди, поліція благає водіїв про обачність

На Волині синоптики прогнозують ускладнення погодних умов. Тому патрульні закликають водіїв бути особливо пильними за кермом.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.Сьогодні, 28 листопада, назначні опади у вигляді снігу та зниження температури до -5 °C.«Пам’ятайте, що складні погодні умови можуть призвести до труднощів у роботі комунальних та енергетичних підприємств, порушення й припинення руху транспорту на деяких дорогах і вулицях», - зазначили патрульні.Тому вони закликають подбати про власну безпеку заздалегідь та уникати поїздок під час негоди.«Якщо ви потрапили у «зимовий полон» чи потребуєте будь-якої допомоги, телефонуйте на лінію 102. Ми завжди готові стати вам у пригоді!» - запевнили у патрульній поліції Волині.