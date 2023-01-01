На Волині – погіршення погоди, поліція благає водіїв про обачність

На Волині – погіршення погоди, поліція благає водіїв про обачність
На Волині синоптики прогнозують ускладнення погодних умов. Тому патрульні закликають водіїв бути особливо пильними за кермом.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Сьогодні, 28 листопада, на території області очікуються значні опади у вигляді снігу та зниження температури до -5 °C.

«Пам’ятайте, що складні погодні умови можуть призвести до труднощів у роботі комунальних та енергетичних підприємств, порушення й припинення руху транспорту на деяких дорогах і вулицях», - зазначили патрульні.

Тому вони закликають подбати про власну безпеку заздалегідь та уникати поїздок під час негоди.

«Якщо ви потрапили у «зимовий полон» чи потребуєте будь-якої допомоги, телефонуйте на лінію 102. Ми завжди готові стати вам у пригоді!» - запевнили у патрульній поліції Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: патрульні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Важко перемкнути важіль з воїна та вбивці у чоловіка та батька»: досвід ветерана армії США
Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»
Як дрони змогли долетіти до Волині: роз’яснення
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Хмельниччині уламки збитого безпілотника впали на дах будинку
Сьогодні, 11:50
В Одесі місцева підприємиця скоригувала десятки «шахедів» по місту
Сьогодні, 11:30
На Волині – погіршення погоди, поліція благає водіїв про обачність
Сьогодні, 11:25
Зловили хакерів з України, які поцупили 3 мільярди
Сьогодні, 11:16
Зіткнулися два автомобілі: в аварії на Волині загинули двоє людей
Сьогодні, 11:13
Схожі новини
У Луцьку авто вже збили 4 пішоходів: поліція просить бути обачними У Луцьку авто вже збили 4 пішоходів: поліція просить бути обачними
22 листопад, 15:13
На Волині очікують погіршення погоди: патрульні просять бути обачними На Волині очікують погіршення погоди: патрульні просять бути обачними
17 листопад, 12:24
Горе-водії на Волині заробили відразу шість протоколів Горе-водії на Волині заробили відразу шість протоколів
16 листопад, 15:43
У вбиральні АЗС у Луцьку знайшли чоловіка, якого мати не бачила два місяці У вбиральні АЗС у Луцьку знайшли чоловіка, якого мати не бачила два місяці
10 листопад, 14:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 28 листопада – 3 грудня
Сьогодні, 12:03
 0
На Хмельниччині уламки збитого безпілотника впали на дах будинку
Сьогодні, 11:50
 0
В Одесі місцева підприємиця скоригувала десятки «шахедів» по місту
Сьогодні, 11:30
 0
На Волині – погіршення погоди, поліція благає водіїв про обачність
Сьогодні, 11:25
 0
Зловили хакерів з України, які поцупили 3 мільярди
Сьогодні, 11:16
 0
Медіа
відео
1/8