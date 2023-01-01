На Волині – погіршення погоди, поліція благає водіїв про обачність
Сьогодні, 11:25
На Волині синоптики прогнозують ускладнення погодних умов. Тому патрульні закликають водіїв бути особливо пильними за кермом.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 28 листопада, на території області очікуються значні опади у вигляді снігу та зниження температури до -5 °C.
«Пам’ятайте, що складні погодні умови можуть призвести до труднощів у роботі комунальних та енергетичних підприємств, порушення й припинення руху транспорту на деяких дорогах і вулицях», - зазначили патрульні.
Тому вони закликають подбати про власну безпеку заздалегідь та уникати поїздок під час негоди.
«Якщо ви потрапили у «зимовий полон» чи потребуєте будь-якої допомоги, телефонуйте на лінію 102. Ми завжди готові стати вам у пригоді!» - запевнили у патрульній поліції Волині.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 28 листопада, на території області очікуються значні опади у вигляді снігу та зниження температури до -5 °C.
«Пам’ятайте, що складні погодні умови можуть призвести до труднощів у роботі комунальних та енергетичних підприємств, порушення й припинення руху транспорту на деяких дорогах і вулицях», - зазначили патрульні.
Тому вони закликають подбати про власну безпеку заздалегідь та уникати поїздок під час негоди.
«Якщо ви потрапили у «зимовий полон» чи потребуєте будь-якої допомоги, телефонуйте на лінію 102. Ми завжди готові стати вам у пригоді!» - запевнили у патрульній поліції Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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